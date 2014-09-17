Считать пассажиров в автобусах и маршрутках будут в Караганде

В Караганде с 22 сентября начнут считать пассажиров, которые ездят в автобусах и маршрутках, сообщает nv.kz
. Власти города уже провели тендер и нашли организацию, которая займется подсчетом. Победителем стал Алматинский научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций. Но, несмотря на это, считать пассажиров в общественном транспорте будут карагандинцы.
По словам вице-президента Научно-исследовательского института транспорта и коммуникаций Байболата Баймаханбета, через объявления набрано чуть более 100 людей–счетчиков. "Процесс подсчета пассажиров – элементарный, – объяснил он. – Мы будем считать натуральным методом – так называемый подсчет изнутри. У каждой двери автобуса будет стоять по одному счетчику. Они будут считать, сколько пассажиров вошло и сколько вышло. А 3-й счетчик будет ходить по салону и считать людей по категориям: сколько студентов, сколько инвалидов, сколько пенсионеров, сколько школьников едет в автобусе. Это очень большая работа.
Работать счетчики будут только по будням. Но при этом считать пассажиров им придется с раннего утра и до того момента, когда автобус сойдет с линии и отправится в автопарк. Подсчет пассажиропотока продлится полтора–два месяца".
Баймаханбет отметил, что допустимая погрешность подсчетов не будет превышать 10%. "Все собранные данные будут внесены в программу, которая выдаст, какая получилась погрешность. Если она составит более 10%, то мы пересмотрим заработную плату счетчиков. Они не получат ее в полном объеме. Мы им об этом сказали. Надо понимать, что мы будем выплачивать бюджетные деньги, ваши деньги. Поэтому мы не имеем морального права ими разбрасываться. Мы будем платить хорошие деньги: за час работы – 505 тенге", – рассказал он.
Из бюджета Караганды на подсчет пассажиропотока выделили 40 млн тенге.
Полученную информацию о подсчетах обработают и передадут карагандинским властям. Как сказал руководитель отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Марлен Шалтаков, сведения будут использовать для точных расчетов размера выплат за проезд льготникам. Так как сейчас власти не знают, сколько инвалидов, студентов и пенсионеров, получающих минимальную пенсию, ездят в общественном транспорте. А значит, сколько бюджетных тенге нужно перечислять за них автопаркам.