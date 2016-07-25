Благодаря помощи врачей полицейский полка дорожно-патрульной полиции ДВД города Мурат Балтабек скоро снова встанет в строй. Как сообщает пресс-служба ДВД города, при отражении противоправных действий алматинского «стрелка» патрульный был ранен в плечо.

«Пациент поступил к нам в состоянии травматического шока, – проинформировал главный врач БСНП Алмаз Джувашев. – Была проведена экстренная операция, после чего пострадавшего перевели в отделение реанимации. Его состояние постепенно стабилизировалось. Теперь он выписан и переведен на амбулаторное лечение. До полного выздоровления Мурат Балтабек будет находиться под нашим контролем».

Мурат выразил соболезнование родным и близким своих коллег, погибших при пресечении преступных действий «стрелка». Он также поблагодарил всех казахстанцев, оказавших помощь ему и его товарищам, пострадавшим в кровавой перестрелке.

«Огромное спасибо нашим соотечественникам, кто в сложную минуту поддержал семьи погибших героев-полицейских материально, а нас – вниманием и пожеланиями скорейшего выздоровления, – сказал он. – Отдельное спасибо руководству ДВД, моим коллегам и врачам. Я – молодой полицейский, стаж работы в органах внутренних дел – менее года. После этого случая еще с большим рвением хочу продолжать бороться с преступностью, защищать безопасность и покой граждан, служить на благо Родины. Считаю дни до возвращения в строй».