Общество
Считают себя патриотами

Ребята провели его в форме экспресс-анкетирования, в котором участвовали 120 человек из Кокшетау в возрасте от 17 до 29 лет. Проанализировав данные, они получили следующие результаты. 

На вопрос о том, считают ли респонденты себя патриотами, 39% юношей и девушек дали однозначно положительный ответ. При этом следующие 35% ответили, что готовы внести посильный вклад в развитие государства. Следующий вопрос был посвящен изучению нацио­нальных традиций и обычаев. Так, 42% представителей молодого поколения соблюдают их однозначно, 35% – соблюдают лишь некоторые, а 23% – не соблюдают национальные традиции и обычаи, но относятся к ним с уважением. 

Ответы участников анкетирования на вопрос об изучении государственного языка дали следующие результаты: 35% опрошенных владеют государственным языком и охотно его изучают, 55% относятся к нему с должным уважением, но не владеют им в совершенстве, 7% изучают язык, поскольку видят в этом необходимость, и лишь у 3% респондентов отсутствует стремление к его освоению. Вопрос об организации культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам, позволил выяснить, что 38% молодых людей вполне довольны форматом их проведения, 39% считают, что празднования могли быть организованы более увлекательно. И наконец, на вопрос о возрождении национальных традиций и обычаев 68% участников анкетирования выразили положительное отношение, 23% опрошенных ответили, что необходимо возрождать лишь некоторые, и 9% молодых считают их пережитком прошлого. 

Подводя итоги проделанной работы, сотрудники ресурсного центра пришли к выводу, что все-таки большая часть респондентов чтит и соблюдает национальные традиции, с уважением относится к государственным ценностям, считает себя истинными патриотами и готова внести свой личный вклад в развитие Казахстана.

Конечно, есть и моменты, на которые они хотели бы обратить внимание общественности. Только совместная деятельность образовательных учреждений, общественных организаций и молодежных объединений, целенаправленная пропаганда социальных и культурных ценностей будет способствовать сохранению и развитию нашего национального бытия. 

Молодежным ресурсным центром запланировано проведение серии подобных экспресс-опросов по разнообразной социокультурной тематике, отражающей проблемы повседневной жизни кокшетаусцев. 

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

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