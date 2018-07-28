Сданный сотням курортников "особняк у моря" обнаружился в Тамбове

В мире
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Фото "КОММЕРСАНТЪ"
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области задержали двоих местных жителей, выдававших свой коттедж за "особняк у моря" и сдававших его в аренду через интернет, передает Lenta.ru.

Как сообщили в ведомстве, двое предприимчивых тамбовчан размещали фотографии своего дома в Тамбовской области на ряде популярных площадок онлайн-объявлений. В подписи владельцы коттеджа указали, что это "дом-особняк у моря", якобы расположенный в Ялте.

В качестве задатка за аренду мужчины требовали с заинтересованных курортников сумму в три-пять тысяч рублей. При этом, как отмечают в полиции региона, жителям Тамбова владельцы дома под разными предлогами отказывали в аренде, опасаясь, что горожане могут узнать дом по фото.

Мужчины задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Подобная схема мошенничества распространена не только в России. Так, в июле 2017-го в полицию обратился житель Италии, арендовавший по объявлению в интернете квартиру в курортном районе у моря. Мужчина перечислил задаток в обеспечение брони, а приехав отдыхать по указанному в объявлении адресу, обнаружил там цыганский лагерь.

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