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Сдать оружие!
Александра Власова

За неделю гражданами страны сдано более 500 единиц огнестрельного оружия.

В Казахстане проходит акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия. Сумма выплат за добровольную его сдачу варьируется от 30 до 306 тыс. тенге за единицу.

– Так, максимальную сумму можно получить за автомати­ческое нарезное оружие, – уточнил начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов. – Половину могут выплатить за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 122 тысяч тенге. Каждая единица гладкоствольных ружей максимально может быть оценена в 91 тысячу тенге.

При определении размера выплат комиссия учитывает техническое состояние оружия и присваивает каждому образцу одну из трех категорий. За оружие первой категории оплата производится в размере 100% от стоимос­ти, второй – 70% и третьей – 30%. К первой категории относится оружие, не находившееся в эксплуатации либо исправное, но не утратившее товарного вида. Ко второй категории – с отдельными техническими неисправностями или дефектами, включая локальную маловыраженную коррозию поверхнос­тей деталей, не препятствующую его дальнейшему использованию. Также это оружие, которое можно ремонтировать без замены или восстановления основных частей. К третьей категории относится оружие, не пригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации из-за технических неисправностей, здесь ремонт или восстановление нецелесообразны.

Срок выплаты вознаграждения – один месяц. Размер возна­граждения определяется комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района. Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные экспертами-криминалистами огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом. Также не назначаются выплаты за оружие, состоящее на учете в информационных системах МВД как «зарегистрированное» или «криминальное». Компенсация не предполагается и за самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.

Республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося воо­ружения стартовала 25 апреля. На ее проведение из республиканского бюджета выделено более 88 млн тенге. Как сообщил представитель МВД РК, за неделю гражданами добровольно сдано более 500 единиц огнестрельного оружия, свыше 3,5 тыс. патронов к нарезному оружию. И все это предварительно на общую сумму 33,5 млн тенге.

Стоит отметить, что антикварное оружие и оружие, представляющее историческую ценность, согласно правилам, может передаваться в коллекции криминалистических подразделений или музеи Министерства внутренних дел. Так, например, в Нур-Султане добровольно сдана нарезная винтовка марки MANUFACTURE DARMES образца 1886 года (Винтовка Лебеля), калибра 8 мм, которая досталась владельцу от покойного деда.

По данным ведомства, населением за 11 лет на возмездной основе добровольно сдано более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия и свыше двух миллионов патронов. Всего выкуплено предметов вооружения на общую сумму около 1,8 млрд тенге. Также в ходе оперативно-профилактических мероприя­тий из незаконного оборота изъято более тысячи единиц огнестрельного оружия, из них 158 – нарезного.

Напомним, что граждане, изъя­вившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобож­даются от уголовной (статья 287 УК) и административной ответственности (статья 482 КоАП РК), если в их действиях не содержится состава иного правонарушения.

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