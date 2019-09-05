Сдавал чужие квартиры: в Алматы задержан мошенник

Полиция Алматы задержала мошенника, который сдавал в аренду чужие квартиры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
В основном от действий 27-летнего уроженца Мангистауской области пострадали студенты. Подозреваемый ранее был судим за мошеннические действия.
"Задержанный мошенник выискивал на популярном сайте объявления студентов, ищущих съемные квартиры. Он отзывался на такие запросы с предложением, что у него имеется квартира в черте города, которую он может сдать на длительный срок. На самом деле он снимал жилище почасово либо посуточно, приглашал студентов и проводил им показ. Молодые люди охотно соглашались, вносили предоплату на несколько месяцев вперед и спешно заселялись в свои "новые жилища", - рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсунбетов.
Однако позже приходил в дом его реальный владелец. До "арендодателя" дозвониться уже было невозможно, а хозяин требовал покинуть квартиру. Таким образом, в среднем мошенник брал за квартиру около 100-120 тысяч тенге.
"Все его жертвы были исключительно студентами, по большей части первокурсниками, 18-19 лет. Он обманывал даже своих земляков. На текущий момент задержанный водворен в ИВС ДП г.Алматы по подозрению в совершении 15 аналогичных преступных эпизодов. В отношении него проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования по ст. 190 ч. 3 УК РК - "Мошенничество", – добавил Турсунбетов.
Вместе с тем, полицейские, не исключая вероятности серийности подобных афер, призывают граждан, в случае опознания, связаться с ними по телефонам: 298-53-00; 298-53-01 и 298-53-02; +7 701 722 6062, 87757285055, 87075154735, 87017187069.