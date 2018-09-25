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​Сдавала дама в багаж...
Кадиша Ныгмет

80 фактов вскрытия багажа выявила авиационная транспортная прокуратура Астаны с начала текущего года. Впрочем, речь идет о чемоданах, вскрытых в пути, в том числе и за пределами Казахстана.

Как заверяет пресс-служба авиа­ционной транспортной прокуратуры столицы, для защиты имущест­ва граждан уполномоченными органами и службами аэропорта здесь проводятся мероприятия, утверждены совместные планы работ. Так, в багажном отделении Международного аэропорта Н. Назарбаев отныне на постоянной основе дежурят сотрудники Службы авиационной безопаснос­ти аэропорта, в погрузочно-разгрузочном процессе используются видеорегистраторы, а благодаря модернизации системы видеонаб­людения исключены «слепые» зоны в воздушной гавани.

В результате, по данным прокуратуры, факты краж личного имущества и багажа в целом снижены на 60%. Раскрыто 8 уголовных правонарушений, в том числе 7, совершенных работниками аэропорта. 

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