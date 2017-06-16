Сдавать ЕНТ-2017 будут более 70% казахстанских выпускников

Общество
В этом году участвовать в едином национальном тестировании будут 92 827 выпускников – это 71% от их общего количества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

По данным Национального центра тестирования, на казахском языке тесты планируют сдавать 69 209 человек, на русском – 23 618.

ЕНТ пройдет в 165 пунктах, в которых уже готовится 1 431 аудитория. Помещения оборудованы глушителями, металлоискателями, видеокамерами для наблюдения и записи процесса ЕНТ и видеокамерами для онлайн трансляции с выходом в Интернет.

В 108 пунктах проведения ЕНТ установлены мониторы, с помощью которых родители смогут наблюдать за своими детьми.

Во всех пунктах будут присутствовать представители медицинской службы и правоохранительных органов. Также пункты снабжены буфетами (киосками).

"В целях объективного проведения и контроля над соблюдением Правил проведения ЕНТ в пункты проведения направляются представители МОН РК. В качестве представителей привлекается профессорско-преподавательский состав вузов (75%) и колледжей (25%). Для решения организационных вопросов на местах создаются государственные комиссии, в их числе – руководители вузов и отделов образования, представители акиматов, правоохранительных органов, общественных организаций, СМИ", – уточнили в МОН.

Популярное

Все
Нацелены на расширение взаимодействия
Выручили проливные дожди
Инвестиции в АПК
Неиспользуемые земли возвращены
Ак-Ирий: прикоснуться к истории
Восхитила Степь талантами
Место встреч, прогулок и открытий
Вечная классика – он и она
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Как Иван Башич прославляет «Астану»
Беспорядок как часть взросления
Море в миниатюре
Эта «Хонда» из Гонконга...
И первый бал, и тот самый рассвет
Главное в любом деле – начать
Курс на Нагою
Когда дом перестает быть безопасным
Как рождаются куклы с характером
Ни грамма химии
Гвардейцы говорят по-казахски
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Мировой производитель дождевальных машин локализует производство в Казахстане
День медработника: названы лучшие стационары и поликлиники Казахстана
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

Читайте также

Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские удостоверения
Глава МЧС дал старт работе обновленной пожарной части в сто…
Здесь поддержат и помогут
В Алматы спасатели помогли спуститься подросткам с гор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]