Сдавать ЕНТ-2017 будут более 70% казахстанских выпускников

В этом году участвовать в едином национальном тестировании будут 92 827 выпускников – это 71% от их общего количества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
По данным Национального центра тестирования, на казахском языке тесты планируют сдавать 69 209 человек, на русском – 23 618.
ЕНТ пройдет в 165 пунктах, в которых уже готовится 1 431 аудитория. Помещения оборудованы глушителями, металлоискателями, видеокамерами для наблюдения и записи процесса ЕНТ и видеокамерами для онлайн трансляции с выходом в Интернет.
В 108 пунктах проведения ЕНТ установлены мониторы, с помощью которых родители смогут наблюдать за своими детьми.
Во всех пунктах будут присутствовать представители медицинской службы и правоохранительных органов. Также пункты снабжены буфетами (киосками).
"В целях объективного проведения и контроля над соблюдением Правил проведения ЕНТ в пункты проведения направляются представители МОН РК. В качестве представителей привлекается профессорско-преподавательский состав вузов (75%) и колледжей (25%). Для решения организационных вопросов на местах создаются государственные комиссии, в их числе – руководители вузов и отделов образования, представители акиматов, правоохранительных органов, общественных организаций, СМИ", – уточнили в МОН.
По данным Национального центра тестирования, на казахском языке тесты планируют сдавать 69 209 человек, на русском – 23 618.
ЕНТ пройдет в 165 пунктах, в которых уже готовится 1 431 аудитория. Помещения оборудованы глушителями, металлоискателями, видеокамерами для наблюдения и записи процесса ЕНТ и видеокамерами для онлайн трансляции с выходом в Интернет.
В 108 пунктах проведения ЕНТ установлены мониторы, с помощью которых родители смогут наблюдать за своими детьми.
Во всех пунктах будут присутствовать представители медицинской службы и правоохранительных органов. Также пункты снабжены буфетами (киосками).
"В целях объективного проведения и контроля над соблюдением Правил проведения ЕНТ в пункты проведения направляются представители МОН РК. В качестве представителей привлекается профессорско-преподавательский состав вузов (75%) и колледжей (25%). Для решения организационных вопросов на местах создаются государственные комиссии, в их числе – руководители вузов и отделов образования, представители акиматов, правоохранительных органов, общественных организаций, СМИ", – уточнили в МОН.