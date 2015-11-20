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​Сделаем мир лучше
Туяк ЕСКОЖИНА, директор благотворительного детского дома «Нур», Алматинская область

Время летит быстро: совсем скоро мы будем отмечать очередную, 24-ю годовщину независимости страны. За эти годы проделан немалый путь, создан фундамент будущего нашей страны, главными ценностями которой являются стабильность, единство народа, равноправие всех граждан, независимо от их возраста, социального статуса и национальности.
Свою скромную лепту в воспитание патриотизма молодого поколения вносит и наша большая, дружная семья. Ровно 17 лет назад в Талгаре распахнул свои двери семейный детский дом «Нур». С тех пор мы с мужем Ануарбеком Байсариным воспитали более 340 приемных детей.
Многие спрашивают меня: «Что сподвигло вас, мать троих детей, посвятить свою жизнь обездоленным малышам, создать благотворительное учреждение, ставшее для них родным домом?» Думаю, на то была воля Всевышнего.
Однажды на одном из алматинских базаров я встретила семилетнюю девочку-беспризорницу, привела ее домой, накормила, обогрела. С годами детворы в нашей квартире только прибавлялось. Некоторые приходили сами, кого-то оставляли у порога мамы: мы никому не отказывали, принимали всех. А когда стало совсем тесно в условиях городской малогабаритной «трешки», обратились с просьбой в акимат Талгара, руководство которого выделило нам старое здание детского сада. Вот так, поставив на ноги троих сыновей, мы с супругом круто изменили свои планы на будущее.
Первое время пришлось преодолевать множество трудностей – финансовых, бытовых, психологических. Самым сложным было отвадить детей от всего плохого, чему научила их улица. Ребятишки поступали неухоженными, часто болели, не умели читать и писать. В общем отставали от сверстников. У некоторых не было документов, и чтобы выправить метрики, приходилось подолгу обивать пороги чиновничьих кабинетов.
Большую помощь нам оказали и продолжают оказывать местные предприниматели и просто добрые люди. Неравнодушные земляки привозят продукты, деньги, одежду.
Сейчас на нашем попечении 73 малыша разных национальностей. Это четвертое поколение «Нура». Все живут дружно и сплоченно под одним шаныраком. Мы стараемся создать необходимые условия для их полноценного развития. Провели капитальный ремонт здания, оборудовали спальные комнаты, компьютерный класс, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, библиотеку. Во дворе построены баня, мини-пекарня, мастерские. Здесь девочек учим готовить еду, шить, белить, мальчиков – работе с техникой, строительным навыкам.
Словом, поощряем любые желания детей заниматься тем или иным ремеслом. Ведь именно родители могут рассмотреть талант в ребенке, помочь ему развить способности. А здесь каждый для нас – родной человек, мы переживаем за них, гордимся их успехами.
Многие наши воспитанники, окончив школу и вузы, стали дипломированными специалистами. Некоторые живут самостоятельно: создали семьи, воспитывают собственных детей. По возможности помогают нам. Мы с мужем гордимся: у нас уже 25 внуков, а недавно состоялась 50-я по счету свадьба – выдали замуж одну из дочерей!
Наверное, каждый человек задумывается о том, что он может сделать полезного в жизни. Кто-то дарит родительскую любовь брошенным детям. Другой помогает им деньгами. Конечно, спонсорская поддержка играет немаловажную роль в нашем деле. Но не стоит забывать и о том, насколько важны для ребенка простая человеческая забота и внимание. Своим примером мы меняем общественное мнение, учим людей состраданию, милосердию, стараемся сделать мир чуточку лучше.
К слову, наши усилия были неоднократно отмечены, причем на самом высоком уровне. На XX сессии Ассамб­леи народа Казахстана Глава государства Нурсултан Назарбаев лично вручил мне золотую медаль «Бiрлiк». Мы становились лауреатами национальной премии «Алтын Журек» за благотворительность, а в прошлом году победили на областном туре конкурса «Мерейлi отбасы».
Но не в наградах суть. Всегда и всем говорю: я самая счастливая женщина на Земле, потому что столько детей зовут меня мамой! Для нас главное – чтобы каждый из них нашел свою дорогу в жизни, стал достойным гражданином страны, ведь именно от подрастающего поколения зависит, каким будет наш мир завтра.
Это им, молодым, предстоит строить сильный Казахстан, воплотить в реальность идею Президента «Мәңгілік Ел», укреплять единство и согласие в нашем многонациональном обществе.

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