Сделаем счастливым каждого ребенка

Благое дело Аружан Саин, начавшееся с обычного общения на одном из отечественных интернет-форумов, в последние годы нашло отк­лики в сердцах тысяч казахстанцев. Она семь лет назад основала общест­венный фонд, который за это время помог в нашей стране многим семьям, где воспитываются дети с серьезными заболеваниями. В числе добрых дел – проект «Казахстан без сирот». Последние семь лет сотрудники фонда под руководством А. Саин собирали информацию по условиям устройства детей в нашей стране, изучали опыт соседних стран, в сос­таве ряда общественных организаций вносили свои предложения по изменению законодательных механизмов. И поправки были внесены в Кодекс «О браке и семье».

Одно из приоритетных направлений проекта в настоящий момент – внедрение в казахстанской практике электронного банка данных сирот. В конце октября нынешнего года в Парламенте РК в Комитете по социально-культурным вопросам на рабочей встрече, посвященной обсуждению проблем воспитанников интернатных учреждений, А. Саин внесла предложение о принятии специального закона, который в настоя­щее время рассматривается.

Открытая база данных сирот существует на электронном портале проекта «Казахстан без сирот» www.usynovite.kz и в рамках подписанного меморандума ДОМа и Комитета по охране прав детей Минис­терства образования и науки РК имеет статус правил. Закон же закрепит и поможет сделать доступной информацию о детях, ждущих устройства в семьях. На сайте проекта, поддержанного АО «Самрук-Казына», каждый родитель может увидеть лица детей, ознакомиться с правилами усыновления (удочерения), опеки и патроната. Сейчас здесь размещены анкеты более 3,5 тыс. детей, но, по данным общественного фонда, в целом около 11 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в государственных учреждениях, могут быть устрое­ны в семью. Они имеют право на счастливое детство. За время работы электронного портала ­ (с июля прошлого года) в семьи были устроены 152 ребенка. В фонде говорят, что их число было бы намного больше, если бы практику внедрения базы данных казахстанских сирот закрепили законодательно.

Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы