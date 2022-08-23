Фото: Kazpravda.kz
Культура
Сделано с любовью! Ярмарка ремесленников прошла в Актау
Ирина Гончарова

На набережной Актау прошла ярмарка ремесленников и концерт для горожан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Для жителей и гостей города у Каспия в честь Года детей руководство Культурно-досугового комплекса имени Абая организовало праздничный концерт и ярмарку ремесленников.

Горожане смогли насладиться классической и современной музыкой в исполнении артистов дворца культуры, а также посмотреть и приобрести товары местных производителей ручной работы.

«Прекрасное мероприятие! Детям очень нравится. Сегодня как обычно вышли погулять на набережной, а тут – концерт. Я приятно удивлена тому, сколько талантливых людей проживает в нашем регионе. И изделия, и песни. Все это очень поднимает настроение, создает атмосферу праздника. Приятно, что сделано для горожан, и каждый может насладиться творчеством абсолютно бесплатно. Этого в современном мире очень не хватает», – поделилась впечатлениями многодетная мать Айгерим Байтурсынова.

Концерт и ярмарка были организованы сотрудниками дворца культуры имени Абая. Здесь собрано множество творческих коллективов, занимающихся изучением танцев, пения, рисования, актерского мастерства и многого другого. В летний период артисты дворца периодически устраивают для горожан небольшие концерты. 

«Мы стараемся проводить подобные мероприятия. Привлекаем к концерту художников, ювелиров, мастеров hand made. Сегодня вот организовали ярмарку ремесленников. У нас в регионе очень много талантливых людей, каждый со своей историей. Горожане могут не только увидеть изделия, но и лично познакомиться с их авторами. Это ценно и вдохновляет на действие. При этом ярмарка сопровождается выступлениями наших артистов», – рассказала заместитель директора по организационно-методической художественной части КДК имени Абая Маргарита Омарова.

По словам организаторов, подобные мероприятия в летний период они стараются проводить на открытых площадках, на набережной. Чтобы как можно больше людей смогли увидеть уровень профессионализма местных мастеров, насладиться песнями, музыкой и танцами актауских артистов.

 

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