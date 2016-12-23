Сделано с любовью

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Зарина НОКРАБЕКОВА
Это был настоящий Город мастеров, где более 70 ремесленников со всей страны предлагали свои творения. Ручная работа, национальный колорит, оригинальное исполнение всегда пользуются спросом. Изделия из кожи – бурдюки, портмоне, ремни, кошельки, глиняная посуда, бусы из натуральных камней, вещи из войлока, деревянные сундучки, гобелены, войлочные панно – охотно брали все. При этом «полезность» того или иного изделия не служила определяющим фактором. И валенки, и красивые сувениры находили своих покупателей. Как призналась одна из посетительниц ярмарки: «Главное – в них есть живая энергия».

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Это и есть отличительная особенность ручной работы. Не штампуя на конвейере, а создавая каждую вещь, мастер передает ей тепло своих рук, наполняет энергией души. Возможно, этим и объясняется большой интерес к вещам и предметам с пометкой hand made во всем мире.

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«Сделанные с любовью вещи дышат и несут положительный заряд», – уверена мастерица из Южно-Казахстанской области Бакыт Изатуллина. Когда и как она научилась работать с войлоком, не знает точно. Говорит, что умела всегда. Так вышло, что после выхода на пенсию руки сами вспомнили навыки и умения, впитанные с молоком матери. Попробовала свалять тапочки для внуков. Получилось. Незаметно для себя Бакыт Изатуллина увлеклась, и сейчас ремесло занимает большое место в жизни. Вскоре ее увлечение разделила дочь Дария. Теперь мама с дочкой создают теплую, удобную и красивую обувь из войлока.


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Интересную продукцию из глины на ярмарке представило общественное объединение инвалидов «Независимая жизнь «ДОС». Горшочки, вазы, кувшины, словно с лубочных старинных картинок, так и притягивали взоры. К слову, в центре впервые в Астане открыт социально ориентированный проект «Гончарное искусство для всех».

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