Во всех торговых точках представлена мужская одеж­да и обувь, а также школьная форма. В декабре прошлого года предприятие запустило производство мужской обуви по итальянской технологии с ассортиментом более 75 моделей.

Предполагается, что производственная мощность линии достигнет 150 тыс. пар обуви в год с оборотом в 2,5 млрд тенге. Швейное предприятие сегодня производит 1,5 млн единиц в год. Доля казахстанского содержания продукции компании достигает 84%.

С момента открытия предприятия численность работников увеличилась в 15 раз – с 30 человек до 450, а объем производства – в 7 раз. При предприятии функционирует учебный центр «Шебер», который уже выпустил более 300 специалистов швейно-обу­вной отрасли.