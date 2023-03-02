Сделать Бозок популярным

– Нынешний год для нас особенный, – говорила Сауле Бурбае­ва, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок». – Исполняется 25 лет археологическим раскопкам городища и 25 лет столице Казахстана – Астане. Исследования археологического памятника продолжаются, реализуется проект создания на его территории национального парка.

Городище Бозок – первый масштабно исследованный средневековый памятник степей Казахстана. Открытие и раскопки городища ставят перед учеными вопросы этнической принадлежности тех племен, которые в раннем средневековье заселили просторы нашей страны. Первым исследователем городища Бозок был выдающийся казахстанский археолог Кемаль Акишев. Результаты его раскопок отразили историю четырех государственных образований на территории Казахстана: Тюркского каганата, Кыпчакского ханства, Золотой Орды и Казахского ханства. Период Улуса Джучи на памятнике фиксируется некрополем золотоордынского времени. Долгую жизнь древнему городу обеспечило его нахождение на Великом шелковом пути.

– Самые ранние раскопки относятся к древнетюркскому периоду, также найдены могилы ХIII–XIV веков под основаниями не дошедших до нашего времени мавзолеев, – говорит Марал Хабдулина, директор НИИ археологии им. К. А. Акишева ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Сохранилась только кладка полов этих сооружений из обожжен­ных квадратных кирпичей. Вероятно, один из погребенных здесь людей был признан святым, поскольку его могила стала в Средние века местом паломничества.

Тюрки не случайно выбрали это место на берегу озера Бузукты. Сюда прилетают лебеди, которые символизируют Умай – богиню-мать, защитницу детей и рожениц, покровительницу всего тюркского народа. К Умай обращались бездетные и малодетные супруги, испрашивая детей. Умай также олицетворяла плодородие. Женщины считались земным воплощением Умай.

– В книге «Огуз-наме» средневекового историка Рашид ад-Дина сказано: «Прародитель тюрок Огуз разломил свой лук на три части и раздал троим своим старшим сыновьям. Будущие племена, которые произойдут от них, будут называться Бозок», – объяснял ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Азербайджана Заур Гасанов.

Тюркский эпос свидетельствует: племена Бозок являются «внутренними» коренными обитателями степи. «Бозок» называют правое, то есть главное и почетное крыло тюркского войска. Это слово имеет более глубокую историю, чем предполагали ученые, и связано со словом «скиф». «Бозок» также понимается как «светлая стрела», и это значение превалирует в нашей стране.

– Мы хотим сделать Бозок популярным, – говорит Зубайда Сураганова, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Бозок». – Для этого провели полевые исследования, воссоздали содержание древних казахских обычаев. На территории музея-заповедника провели уже два этнографических праздника: обряд первого выезда мальчика на коне ашамайға (атқа) мінгізу и кумысный праздник из цикла осенней календарной обряднос­ти сірге мөлдіретер, связанный с женской магией. Продолжим такие проекты и после завершения строительства национального парка. Участие в них позволит посетителям погрузиться в яркий мир кочевой культуры.

Кроме того, в Национальном парке «Бозок» запланировано строительство комплекса, где будет воссоздан цикл древнего металлургического производства (плавка, ковка, литье). Научным консультантом этого проекта выступила ведущий научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана Антонина Ермолаева. Вместе с коллегами она ведет комплекс­ное изучение поселка древних металлургов Талдысай.