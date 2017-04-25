​Сделать доступным жилье

Заседание комиссии при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры», прошло под председательством мажилисмена Берика Оспанова.
Как сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, на укрепление жилищной инфраструктуры из Нацфонда выделено 539 млрд тенге, на сегодня освоено порядка 371 млн тенге, введено в эксплуатацию 1 млн 300 тыс. кв. м, жильем обеспечено более 20 тыс. семей.
Заслушав также доклады председателя правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» Армана Жетписбая и управляющего директора – члена правления АО «НУХ «Байтерек» Каирбека Ускенбаева, парламентарии перешли к вопросам. Их интересовали механизмы субсидирования квадратных метров для застройщиков, ограничения на кредитование, вопросы сноса ветхого жилья.
Отмечено, что молодым людям сегодня не по карману ипотечные кредиты. Мажилисмен Артур Платонов поинтересовался, какой суммой должна располагать молодая семья, чтобы получить квартиру по системе ЖССБ.
– Первоначальный взнос составляет 30%, – ответила председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова. – То есть при минимальной цене за квартиру в 7 миллионов тенге – это 2 миллиона 100 тысяч. Но мы сейчас с акиматами отрабатываем выделение дополнительных ресурсов на местном уровне для снижения размера первоначального взноса для молодых семей.
Рассмотрены вопросы, связанные с жилищным строительством в рамках программ развития регионов и «Нұрлы жол», со строительством коммунального жилья для очередников и молодых семей, кредитного и арендного жилья. Предметом разговора стала и программа жилищного строительства «Нұрлы жер», утвержденная постановлением Правительства в конце прошлого года.
По итогам обсуждения комиссией совместно с участниками заседания выработаны соответствующие рекомендации.