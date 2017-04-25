​Сделать доступным жилье

Заседание комиссии при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры», прошло под председательством мажилисмена Берика Оспанова.

Как сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, на укрепление жилищной инфраструктуры из Нацфонда выделено 539 млрд тенге, на сегодня освоено порядка 371 млн тенге, введено в эксплуатацию 1 млн 300 тыс. кв. м, жильем обеспечено более 20 тыс. семей.

Заслушав также доклады председателя правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» Армана Жетписбая и управляющего директора – члена правления АО «НУХ «Байтерек» Каирбека Ускенбаева, парламентарии перешли к вопросам. Их интересовали механизмы субсидирования квадратных метров для застройщиков, ограничения на кредитование, вопро­сы сноса ветхого жилья.

Отмечено, что молодым людям сегодня не по карману ипотечные кредиты. Мажилисмен Артур Платонов поинтересовался, какой суммой должна располагать молодая семья, чтобы получить квартиру по системе ЖССБ.

– Первоначальный взнос составляет 30%, – ответила председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова. – То есть при минимальной цене за квартиру в 7 миллионов тенге – это 2 миллиона 100 тысяч. Но мы сейчас с акиматами отрабатываем выделение дополнительных ресурсов на местном уровне для снижения размера первоначального взноса для молодых семей.

Рассмотрены вопросы, связанные с жилищным строительством в рамках программ развития регионов и «Нұрлы жол», со строи­тельством коммунального жилья для очередников и молодых семей, кредитного и арендного жилья. Предметом разговора стала и программа жилищного строительства «Нұрлы жер», утвержденная постановлением Правительства в конце прошлого года.

По итогам обсуждения комиссией совместно с участниками заседания выработаны соответствую­щие рекомендации.