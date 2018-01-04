​Сделать хаб ближе

И традиции, и новации

Два года назад Глава государства впервые озвучил идею соз­дания Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), которая затем была закреплена в Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институцио­нальных реформ, нацеленных на долгосрочное развитие.

За это время было сделано немало по выстраиванию экосистемы МФЦА, формированию нормативно-правовой и регулятивной базы, созданию технологической и ИТ-инфраструктуры, необходимых условий по совершенствованию бизнес-климата...

Финансовые технологии – одно из главных стратегичес­ких нап­равлений МФЦА. Как рассказала директор по цифровым технологиям МФЦА Асель Жиен­баева, финцентр подготовил концепцию и представил свое видение организации хаба финансовых технологий, который позволит создать условия для благоприятного регулирования местных и региональных компаний, предлагающих услуги и финансовые инструменты.

Развитие финансовых технологий на базе МФЦА облегчит предоставление ряда финуслуг для участников рынка. Например, первоначальное финансирование компаний может происходить за счет прямого финансирования на основе технологий краудфандинга, снизятся затраты на переводы за счет развития Р2Р-технологий, розничные займы могут проходить на уровне микрофинансирования. Это может дать новый толчок для развития малого бизнеса.

Имеющиеся технологии, по ее словам, широко применяют в странах Европы, Китае, где большинство населения уже перешло на онлайн-платформу. Вполне закономерно ожидание того, что со временем конкуренция с тради­ционной банковской системой только усилится. С появле­нием новых финансово-информа­ционных продуктов получат распространение бесконтактные мобильные платежи, цифровой финансовый документооборот. Думая о будущем и осознавая риски, многие банки уже сегодня покупают доли в fintech-компаниях, создают собственные онлайновые организации.

Для развития fintech-экосистемы нужно несколько компонентов. По словам Асель Жиенбаевой, это в первую очередь подготовка качественных специалистов, и в этом плане финансовый центр активно сотрудничает с ­Назарбаев Университетом, другими вузами, готовящими профильные кадры. Вполне возможно, что и в школах Казахстана изучать азы программирования дети скоро начнут с начальных классов. Сегодня пока такое практикуется только в пилотных школах, нап­ример, РФМШ.

– Необходимо донести до каждого родителя, педагога, госслужащего мысль о важности этого предмета. Ведь для качественной реализации программы «Цифровой Казахстан» нужны высококлассные специалисты, которых необходимо готовить в школах и вузах. Думаю, лет через 5 появятся другие технологии, и нужно быть готовыми к их использованию.

В поддержку стартапов

Большой компонент в работе центра составляют инвестиции и развитие стартап-культуры. Чтобы дать большую дорогу маленьким идеям, им нужна всесторонняя поддержка, в том числе технологическая, а также создание комфортной среды. Не так давно МФЦА впервые привел в Казахстан крупнейшую IT-компанию – Amazon Web Services, с которой подписано соглашение о сотрудничестве.

– В рамках развития fintech-экосистемы компания инвестирует в каждый инновационный стартап-проект в Казахстане по 5 тысяч долларов, предоставляя бесплатный доступ к облачным ресурсам. Все стартап-проекты, отобранные МФЦА, получат уникальную возможность участия в программе AWS Activate, смогут пользоваться сервисами и технологической инфраструктурой Amazon Web Services, необходимой для развития бизнеса. Они смогут создавать сложные и интеллектуальные приложения с любой инфраструктурой, быстро собирать и обрабатывать большой объем данных, защищать конфиденциальные данные и на­дежно подключать приложения к облаку. Dropbox, Pinterest, Spotify, Airbnb, Lyft и Slack являются одними из известных стартап-проектов в мире, которые используют мощности AWS для обеспечения быстрого роста своего бизнеса.

Работая с Amazon Web Services, МФЦА предоставляет казах­станским стартапам уникальную возможность развивать проекты на новом технологическом уровне. Сервисы AWS могут быть использованы всеми стартапами, которые будут отобраны МФЦА, включая победителей Fintech Innovation Day, AIFC Fintechstars (хакатон) и Акселерационной программы.

Кроме того, МФЦА будет работать и с международной программой Microsoft BizSpark. Участвуя в ней, стартапы бесплатно получают лицензионное программное обеспечение Microsoft для дизайна, разработки, тестирования продуктов и размещения сервисов в Интернете, а также экспертную поддержку корпорации и ее партнеров. Срок учас­тия в программе составляет 1 год. По истечении этого времени участники могут сохранить все программное обеспечение, полученное по BizSpark, и подписаться на обновление программного обеспечения Microsoft на специальных льготных условиях.

Первые 3 года существования стартап-проекта являются самыми критичными и одновременно определяющими с точки зрения дальнейшего успеха.

– Наша задача – максимально помочь начинающим предпринимателям в сфере fintech, поддержать их и дать им все необходимые инструменты для аккумулирования инновационных идей и развития в успешные проекты⁄компании. Доступ к данной программе смогут получить любые казахстанские стартапы, включая отобранные МФЦА, среди которых победители Fintech Innovation Day, AIFC Fintechstars (хакатон), Акселерационной прог­раммы и других проектов. Мы верим в успех наших стартапов, – поделилась Асель Жиенбаева.

Для развития и поддержки стартап-культуры в течение 2017 года были проведены работы по подготовке и запуску Акселерационной программы для стартап-проектов по направлению fintech. Данная программа будет работать 3 месяца, будут отобраны 10 стартап-проектов для ее прохождения, которые получат постоянный доступ к международным экспертам, менторам и необходимым технологическим ресурсам. Также МФЦА готов предложить места, где стартап-проекты и менторы смогут вместе работать и совершенствовать продукты.

– В целях стимулирования и повышения качества разработки fintech-решений мы провели серию республиканских хакатонов в Астане, Алматы и Караганде для студентов и стартап-проектов, где участвовали также представители и партнеры финансового и ИТ-сектора, – говорит эксперт. – Более 500 человек приняли участие в хакатонах, более 10 проектов и идей получили призы. Сегодня работа победителей хакатонов не остановилась, она продол­жается и получает нашу поддержку и партнеров.

Как и все «сетевое», fintech также не лишен определенных рисков, которые заключаются главным образом в обеспечении кибербезопасности. При этом большую роль играет человечес­кий фактор. Слабые пароли, незащищенность ресурсов делают пользователей уязвимыми перед кибератаками. Поэтому во многих компаниях, особенно сферы криптобирж, криптокошельков, практически 70% работников составляют специалисты информационной безопасности.

Теперь МФЦА тоже будет готовить такие кадры. С этой целью недавно в Тель-Авиве было подписано соглашение с университетом имени Бен-Гуриона – это крупнейший вуз в сфере кибербезопасности – об обучении наших специалистов, а также об обмене специалистами и проведении совместных исследований.

Международный финансовый центр также уделяет внимание развитию блокчейн-технологий в Казахстане. Совсем недавно МФЦА присоединился к совместной инициативе R3 по разработке и применению технологий блокчейн и распределенных реестров для создания инфраструктуры фин­услуг следующего поколения. В рамках R3 МФЦА будет сотрудничать с более чем 100 крупнейшими финансовыми институтами мира, разработчиками и экспертами по блокчейну и криптовалютам.

Через «песочницу» – на новый уровень

Еще одним важным моментом в работе МФЦА в ушедшем году стал запуск специализированной «регуляторной песочницы» (regulatory sandbox), которая поз­волит fintech-компаниям и другим финансовым институтам протестировать свои инновационные продукты и решения в финансовой сфере. К «песочнице» уже проявили интерес структуры из России, Великобритании, США, Таиланда, Гонконга, Китая и Бельгии.

– Мы продолжаем принимать заявки. Если у стартапа или компании есть новые решения, может, в сфере криптовалюты, платежных инструментов, они могут подать заявку в нашу «песочницу», с помощью которой мы вместе с регулятором будем изучать, определять вид выдаваемой лицензии, разрешение на проведение своей деятельности в той или иной сфере. Мы также помогаем финансовым компаниям выстраивать бизнес-модель. Что это дает? Те компании, которые прошли через нашу «песочницу», могут выходить на другие рынки и признаваться регуляторами других стран. К примеру, недавно 5 наших стартапов были выведены на сингапурский рынок, они получили доступ к инвесторам, fintech-организациям.

В числе других ключевых моментов Международного финансового центра следует назвать разработку основных положений финансового законодательства МФЦА при помощи ведущих британских юрис­тов в сфере финансовых услуг, а также создание Независимого суда МФЦА и Международного арбитражного центра.

В декабре была проведена церемония присяги судей МФЦА, в состав которых вошли экс-верховный судья, председатель судов Англии и Уэльса, экс-министр юстиции Великобритании, экс-председатель Правовой комиссии Англии и Уэльса по правовым реформам и другие. С 1 января 2018 года вступила в силу нормативно-правовая база МФЦА, в разработке которой приняли участие международные партнеры – арбитражный центр Дубайского МФЦ и лучшие эксперты Великобритании, включая бывшего главного судью Англии и Уэльса.

В партнерстве с Шанхайской фондовой биржей и Nasdaq создана высокотехнологичная биржа МФЦА. Проведенные последние тесты программного обеспечения свидетельствуют о полноценной готовности площадки биржи к проведению торгов.

Важнейшая задача – сделать МФЦА наиболее притягательным в качестве финансового хаба для стран Центральной Азии, респуб­лик Закавказья, членов ЕАЭС, государств Ближнего Востока и Европы, Китая, Монголии.