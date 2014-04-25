Сделать кадр, которого не было

- А почему не в цвете? - поздравляя Максима с выставкой, спрашивают у него гости.

- На Святой земле я ощущал себя вне времени, а это чувство ярко выражает черно-белая фотография, - поясняет он.

Выставленные им фотографии - это путевые зарисовки фотопутешественника, его взгляд на уникальное сочетание современного европейского стиля жизни и восточного колорита удивительной страны - родины трех религий, многих народов и цивилизаций, края древних святынь, - словно магнитом притягивающей к себе паломников, туристов, иммигрантов.

Все снимки сделаны в 2012 году в ходе организованной министерством туризма Израиля ознакомительной поездки казахстанских блогеров в это государство. За десять дней они побывали в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Цфате, Тверии, Акко и других городах Израи­ля. Увиденным Максим был впечатлен и поражен.

- Я не хотел терять ни минуты, - рассказывает автор. - Снимал с раннего утра, ходил так много, что стер ноги в кровь. Нередко брал такси и за новыми кадрами оправлялся в соседние города. Мне было интересно все: история, культура, пейзажи, люди, быт...

Объектив Золотухина передал поразительный контраст между древностью и современностью, красоту и величие древних исторических памятников и религиозных святынь, во всем многообразии отобразил спокойную размеренную жизнь старинных городов. Вот одна из фотографий. Город запечатлен с высоты птичьего полета. В единую панораму слились храмы, новостройки и вековые дома. Приковывают внимание и раввин на велосипеде, и влюбленные на скамейке, и уличные торговцы и музыканты, и философствующие за столиком в таверне пожилые израильтяне. Очаровывают вымощенные камнем старинные улочки...

...Разглядываешь фотографии Иерусалима. Автору удалось передать свое восприятие Вечного города. На портретах - иудеи, мусульмане и христиане, религиозные и светские, молодые и старые, задумчивые и веселые. Особо впечатляют снимки храма Гроба Гос­подня и Стены Плача... А в лица молящихся можно всмат­риваться бесконечно.

- Во время литургии я вглядывался в лица людей, - вспоминает Максим. - Они были озарены светом... светом любви, надежды и веры. И я не выбирал какого-то особенного выражения лица, взгляда, а прос­то переводил объектив с одного лица на другое... Каждое нажатие в этот момент кнопки спус­ка - это уникальный кадр.

А вот Тель-Авив - самый динамичный город Израиля. Ощущаешь витающий в нем дух свободы, поражаешься его многоликости. Синагоги соседствуют с ночными клубами, небоскребы - с трущобами, современные здания - с древними строениями. А какое смешение различных архитектурных течений и стилей!

По профессии Максим журналист. Талант фотожурналис­та проснулся в нем благодаря... занятости газетного фотографа. Парень проходил практику в одной из газет. Ему поручили написать заметку о возложении цветов к Вечному огню, а их фотокор был на другой съемке. Вот и пришлось Максиму снимать самому. Его фото поставили на первую полосу. Какое-то время он еще писал, но потом окончательно ушел в фотожурналистику. Лауреат премии Союза­ журналистов Казахстана и международных конкурсов. В настоящее время - свободный фотограф. «10 дней в Израиле» - это его вторая персональная выставка.

- Фотография для меня - это образ жизни, - говорит Максим. - Работая фотографом, я делаю то, что хорошо умею делать и что мне по душе, еще и получаю за это деньги. Если мне нравится сама идея кадра, то я иду и снимаю вне зависимости от того, заплатят мне или нет. В фотографии есть что-то схожее с рыбалкой. Рыбак может раз за разом возвращаться в одно и то же место, чтобы поймать рыбу большего размера. То же и у меня. Я стараюсь сделать кадр, которого еще не было...

Марина МИХАЙЛОВА,

Алматы