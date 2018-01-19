Сделать мир безопасным

Поэтому ваша страна не понаслышке знает о том, какую угрозу несет ядерное оружие. И имеет полное моральное право инициировать процесс по прекращению его распространения.

Казахстан призывает международное сообщество способствовать универсальному разоружению и уничтожению ядерного оружия. И в этом отношении сейчас мы становимся свидетелями уникального исторического ­момента. Я имею в виду усилия Казахстана на посту председателя в Совете Безопасности ООН, а также то, что Президент Нурсултан ­Назарбаев взял на себя важную миссию способствовать глобальному разоружению.

Казахстан имеет полное право продвигать такие вопросы. Кроме того, страна имеет прекрасные отношения с такими государствами, как США, Россия, Китай, Индия. То есть со странами, обладающими ядерным потенциалом. Казахстан играет важную роль в деле обеспечения устойчивого будущего, предоставляя необходимую площадку для проведения дискуссий по обсуждению основных вопросов, связанных с процессом нерас­пространения.

Страны, обладающие ядерным оружием, в последнее время отказывались принимать участие в ратификации соглашения о нераспространении, которое Казахстан активно поддерживает. Или же они игнорируют свои обязательства по ДНЯО. В частности, не выполнен пункт по прекращению производства ядерного оружия и расщепляющихся материалов. А ведь реализация таких важных договоренностей помогла бы еще больше обезопасить нашу ООНовскую семью. Все зависит от стран ядерного клуба: США, Франция, Великобритания, Китай, Россия, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. А они продолжают не только модернизировать, но и расширять свои ядерные арсеналы.

И в данной ситуации мы испытываем глобальную озабоченность. Опасность таится и в возможности случайного использования ядерных боеголовок, и в намеренном применении ядерного оружия. Поэтому Казахстан играет очень важную роль в процессе разоружения. Не переставая лоббировать идеи нераспространения, ваша страна не дает мировому сообществу забыть об этой страшной угрозе.

Позиция вашей страны отражена в Манифесте Президента Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век». Я считаю, что это очень важный документ, представляю­щий огромный интерес в сфере сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности и мира.

Казахстан имеет потенциал, чтобы стать страной, которая построит мост для движения в сторону устойчивого будущего. И укрепление сотрудничества, которое уже сложилось между Казахстаном и США, является очень важным процессом для всего человечества. Я надеюсь, что Нурсултан Назарбаев значительно продвинет процесс нерас­пространения, предпримет все шаги, чтобы собрать дипломатов из ядерных стран для переговоров.