Проблемой утилизации твердых бытовых отходов озаботились юные экологи из талдыкорганской НИШ Виктор Кахно и Валерия Ким. По их словам, пластиковые изделия создают не только удобства для людей, но и наносят непоправимый урон природе. Пластик не разлагается очень долгое время, около 200 лет, выделяя токсичные вещества, от которых каждый год погибают десятки тысяч птиц, рыб и других животных.

– По данным международных экспертов, лишь 5% плас-

тикового мусора перерабатывается и используется повторно в быту, – говорит Виктор Кахно. – Остальной объем отходов загрязняет не только сушу, но и океаны. Сейчас усилия ученых всего мира направлены на переработку пластика, без чего нам всем грозит экологическая катастрофа. Мы решили внес­ти свой скромный вклад в это благое дело.

Ребята спроектировали роботизированный терминал по приему пластиковых бутылок. Уникальность аппарата в том, что взамен пустой тары он выдает небольшую порцию корма для собак и кошек. Как считают авторы идеи, это позволит не только уменьшить количество мусора на улицах наших городов, но и проявить заботу о бездомных животных.

Терминал оснащен компьютером с нейронной сетью, которая может распознавать загруженный предмет и производить начальную сортировку мусора, разделяя плас­тик от других материалов.

В дальнейшем собранные отходы отправляют на переработку в специализированные предприятия.

Школьники красочно разрисовали агрегат надписями на казахском, русском и английском языках, гласящими о необходимости сделать мир чище. К слову, проект Виктора и Валерии так и называется «Оставь после себя лучший мир!». Недавно они презентовали его на традиционных Наурызовских встречах, организуемых Назарбаев Интеллектуальными школами всей страны.

И это не первое изобретение талдыкорганских вундеркиндов, направленное на защиту окружающей среды. В конце прошлого года Виктор Кахно, Дильназ Жемисбек и Даниил Филимонов создали роботизированное устройство, способное собирать сосновые и еловые шишки, сушить их и очищать от шелухи.

Восьмиклассницы Аружан Мамырова и Амина Кайраткызы изготовили конвейерную линию, разделяющую бытовые отходы по фракциям. Устройство отдельно сортирует бумагу, железо, пластик и другие материалы. В лабораторных условиях учащиеся 9-го класса Айгуль Макетаева и Акнур Омирхан получили биоразлагаемый полимер, который может заменить традиционный пластик. Школьницы запатентовали свое изобретение в Национальном институте интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.

По мнению креативных ребят, утилизация и вторичная переработка мусора позволят сохранить нашу планету в чистоте.