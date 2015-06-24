Сделать недра «прозрачными» Свежий выпуск 429 Надир НАДИРОВ, вице-президент Национальной инженерной академии РК, главный редактор журнала «Нефть и газ»

Как известно, сегодня иностранные компании имеют лицензии на разработку 199 месторождений нефти. Но как они разрабатываются? Приходится констатировать, что чаще всего без соблюдения экологических и технологических норм. Пока мы не наведем порядок в этой сфере, трудно ждать эффективности от минерально-сырь­евого сектора. Так, с целью привлечения инвесторов Правительство решило упростить порядок выдачи лицензии по опыту Австралии. В текущем году впервые вводится упрощенный порядок предоставления права на разведку (подчеркиваю – разведку) 100 участков минерально-сырьевых ресурсов по опыту Австралии. Что это значит? Выбор инвестора на разведку будет определяться через аукцион, значительно сократятся перечень и объем документов контракта и их экспертиза. В Министерстве по инвестициям и развитию считают, что эти шаги будут способствовать процессу трансформации системы управления минерально-сырьевым комплексом и созданию условий для серьезного улучшения инвестиционного климата.

Это хорошо. Но есть другой аспект. Какими методами будущие инвесторы будут проводить разведку, их эффективность, достоверность, каково будет участие отечественных ученых? Будут ли использованы высокоэффективные разработки наших специалистов? А таковых много, причем на уровне научных открытий. Надо признать, что результаты работы инвесторов первой и второй волн по геологической разведке, особенно по разработке месторождений, вызывают большие нарекания. Например, на месторождении высоковязкой нефти Кенбай с извлекаемыми запасами 15 млн тонн за 15 лет разработки извлечено всего 300–350 тыс. тонн. Это результат применения технологии внутриконтурного заводнения, которая применяется без должного учета литологических и тектонических особенностей объекта. Кроме незначительного количества извлеченного объема нефти, эта технология привела к обводненности, превышающей по залежи 60% обводненности. А по некоторым, наиболее продуктивным, скважинам – до 100%. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время эта часть месторождения будет полностью потеряна для дальнейшей эксплуатации.

Уникальное месторождение высоковязкой нефти и природных битумов Мартук, открытое в начале 1980 года. Предполагается, что только на глубине до 100 м лежит порядка 100 млн тонн природного битума. В нижних ярусах – высоковязкая нефть. И каждый ярус требует специфического научно-технического аспекта разработки. Однако разрабатывающая компания пока пытается добывать сырье без учета его физико-химических особенностей и геологического строения купола. Ученые же считают, что месторождение является стратегическим, на его примере можно разработать наиболее оптимальный полигон для апробирования на высокопрофессиональном уровне современных технологий разработки месторож­дений высоковязкой нефти и природных битумов. Для этого необходимо вернуть месторождение в число залежей полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение.

Соответствующее решение по месторождению Мартук было принято на I Международном форуме «Геологоразведка Казахстана: Фокус – Нефть и Газ» в марте текущего года в Астане. В решении форума также подчеркнуто: «Многие месторождения высоковязкой нефти, находящиеся как в частном, так и государственном недропользовании, осваиваются неадекватными способами, с применением негодных технологий. Для решения этой проблемы в условиях сложившейся в республике системы «лоскутность» недропользования представляется необходимым создание под эгидой Министерства энергетики специализированного комитета (комиссии) для независимого контроля над соответствием применения недропользователями методов и технологий, соответствующих фактическим условиям разработки конкретных месторождений трудноизвлекаемого углеводородного сырья.

Выполнение этого необходимого решения исполнительной властью и инвесторами будет важным этапом трансформации минерально-сырьевого комплекса, который является необходимым фактором развития экономики страны.

Еще один из актуальных вопросов, который напрямую связан с реформами, – прозрачность в получении лицензий и твердая законодательная база. Отсутствие этих условий создает предпосылки для коррупционных действий. Да, законы принимаются хорошие, но жизнь постоянно вносит свои коррективы и ставит новые задачи. Напомню, что первый Закон РК «О нефти» был принят в 1995 году. Я помню, что принятию этого документа предшествовала большая работа, был тщательно изу­чен опыт нефтяных держав. Но спустя 3–5 лет после его принятия возникли новые важные проблемы, не охваченные законом. Например, вопросы, связанные с попутным нефтяным газом, о котором в законе почти ничего не было сказано. Затем Закон «О нефти» объединили с Законом «О недрах и недропользовании», в который только с 2010 по 2014 год внесено 22 изменения. А в 2014 году – 7 изменений. В настоящее время разрабатывается концепция Кодекса о недрах. С принятием основополагающих юридических документов мы сможем говорить о международном уровне трансформации и эффективном использовании минерально-сырьевых ресурсов страны, что соответственно улучшит инвестиционный климат.

Например, одним из препятствий на пути инвесторов является раздельное предоставление права на разведку, разработку, добычу и переработку сырья. Предполагается все эти процессы совместить. Или для добычи, переработки отдать предпочтение той компании, которая открыла месторождение или участвовала в его открытии. Такой подход не только больше заинтересует инвесторов, но и обеспечит прозрачность в получении лицензии и исключит коррупцию.

Я являюсь постоянным участником ежегодных международных атырауских конференций по правовым вопросам нефтегазового комплекса с участием ТОО «Тенгизшевройл». Мероприятие проходит под эгидой Ассоциации правоведов нефтегазового комплекса, президентом которой является известный ученый-правовед профессор Жумагельды Елюбаев. Напомню, что ХIII конференция в апреле 2015 года проходила под названием «Недропользование – основа экономики РК» с участием депутатов Мажилиса Парламента, руководителей правовых органов РК.

Хотя последний закон был принят 29 декабря 2014 года, в апреле 2015 года на конференции предлагались многочисленные довольно обоснованные поправки, направленные на совершенствование закона. Например, в области экологии. Сегодня штрафные средства за загрязнение биосферы поступают на разные счета областей и республики, и неизвестно, как они используются для предотвращения экологического неблагополучия. В связи с этим эксперты считают, что необходимо создать национальный экологический фонд, куда будут стекаться все штрафные средства.

Или взять проблему загрязнения воздуха. В данном случае воздух рассматривается как конкретный объект страны, когда известно, что воздух не знает границ и находится в постоянном движении. Следовательно, и в этой сфере необходимо принять международный законодательный акт. И эта работа должна быть продолжена.