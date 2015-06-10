Свежий выпуск Сделать правильный выбор Уак МАНБЕТЕЕВ

Новая виртуальная игра на казахском языке «Таза жол таңда» предназначена для популяризации здорового образа жизни среди подростков и молодежи. Идея новшества в том, чтобы о путях передачи ВИЧ-инфекции, способах профилактики рассказать виртуальным языком, самым популярным у подрастающего поколения, что воспринимается и усваивается гораздо эффективнее, чем сухой текст из книги.

В игровой ситуации происходит эффект погружения. Это достигается благодаря специальному, не имеющему аналогов шлему виртуальной реальности Oculus Rift, который позволяет участнику свободно смотреть по сторонам и в целом создает глубину восприятия. Поэтому, надев шлем и наушники, человек сразу же переносится в другую реальность. В игре можно выбрать пол персонажа и язык.

Этот проект позволяет участнику виртуально побывать на современной молодежной вечеринке, где ему будут предложены алкоголь, наркотики и незащищенный секс. В каждой ситуации придется делать выбор «за» или «против». Научиться делать правильный выбор – это, пожалуй, главное в проекте. Но в игре каждый имеет право на ошибку. Совершив ее виртуально, участник воочию увидит финал. Но и, конечно, сделав верный выбор, молодой человек также осознает все преимущества.

Вариант игры на русском языке был представлен в Алматы в конце прошлого года. Игра быстро обрела популярность. Кабинки с виртуальным шлемом работали в кинотеатре «Арман», в ряде школ и колледжей Алматы. Новый проект уже получил высокую оценку специалистов из городского Центра здорового образа жизни и Центра СПИД как наиболее перспективный в плане профилактики ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи. Новый продукт разработан в рамках проекта «Будущее – мой выбор!», который с 2011 года реализует Образовательный центр «Билим-Центральная Азия» в партнерстве с компанией «Шеврон».

– С помощью этого проекта мы надеемся улучшить навыки профилактики ВИЧ-инфекции среди юношей и девушек, – рассказывает руководитель Образовательного центра «Билим-Центральная Азия» Лейла Едыгенова. – Ведь ни для кого не секрет, что сегодня молодежь – самая уязвимая группа населения в отношении ВИЧ. Уверена, наш новый проект поможет юношам и девушкам понять, что здоровый образ жизни – модная и актуальная тенденция современного молодежного общества.

Новая виртуальная игра на казахском языке «Таза жол таңда» сегодня доступна для школьников и учащихся колледжей Алматы. Организаторы надеются на хорошие результаты, а впоследствии кабинки с виртуальными шлемами появятся и в других городах страны.