Сделать шаг и поверить в себя
Кадиша Ныгмет
В Алматы прошел инклюзивный Благо-фестиваль, инициированный Институтом семьи Казахстана и Центральной Азии совместно с Казахстанской ассоциацией гемофилии. В мероприятии с неслучайным названием «Красное яблоко Алматы – символ крепкой и счастливой семьи» приняли участие 13 талантливых детей из разных городов Казахстана. Это ребята с особыми потребностями в обучении и развитии, особенностями физического и психологического здоровья, в том числе с тяжелыми заболеваниями.