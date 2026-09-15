Сделать шаг и поверить в себя

Концептуальная идея фестиваля – объединение в совместные номера особенных детей и их сверстников из творческих коллективов мегаполиса. Так ребята учатся воспринимать друг друга на равных.

О своей истории участия в фестивале рассказала Надира, мама 12-летней Зауреш Омарбек:

– Здесь прежде всего видят в ребенке личность, учитывают его желания и способности. Ему дают возможность выбирать, как он хочет себя проявить и что хочет показать на сцене. Убеждена, что ценность фестиваля – в самореализации, социализации и адаптации особых детей

– Для меня этот фестиваль имеет важное значение, – говорила президент ОО «Казахстанская ассоциация инвалидов – больных гемофилией» Акжан Ериккызы. – В первую очередь я мама ребенка с серьезным диагнозом, поэтому все, что связано с поддержкой, развитием и социализацией особенных детей, близко моему серд­цу. С организатором фестиваля Эльмирой Алиевой мы начали сотрудничать два года назад и за это время проделали большую работу. Нас объединило общее понимание того, что нашим детям необходимы не только медицинская и финансовая помощь, но и возможность общаться, учиться, проявлять свои способности и чувствовать себя частью общества.

Сама же Эльмира Алиева отмечает, что ей всегда хотелось создать праздник, в котором ребенок с особыми образовательными пот­ребностями не воспринимался бы в изоляции от других, а был полноправным участником общего пространства: мог играть, выступать и общаться со сверстниками. За 13 лет проведения фестиваля она стала свидетелем удивительных перемен. Дети, которым в первый год было трудно говорить или самостоятельно выйти на сцену, спустя время уже читают стихи, поют и уверенно выступают перед большой аудиторией.

Конечно, на развитие ребенка влияют лечение, работа специалистов, поддержка родителей. Но фестиваль часто становится мощным импульсом, помогая сделать шаг вперед, поверить в себя и увидеть собственные возможности.