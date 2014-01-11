Сделать сказку своими руками

Уже несколько лет они занимаются изготовлением кукол. У каждой был свой «путь» к этому увлечению. Александра первых кукол сделала, будучи в декретном отпуске. Они оказались настолько удачными, что хобби больше не отпускало, а новые идеи появлялись раньше, чем удавалось завершить работу над очередным «персонажем». Нина Мельникова тоже решила занять полезным делом свободное время, которое у нее появилось в избытке после выхода на пенсию. Объединила их «улица мастеров». Это уральский Арбат, где по праздникам демонстрируют свое мастерство местные самоделкины.

Каждая из кукол, конечно, существенно отличается от тех, которых можно увидеть на полках магазинов игрушек. Как, впрочем, всегда штучный товар отличается от поточного производства. По словам мастериц, ручная работа требует если не вдохновения, то совершенно особого настроя. Иногда задумка удается сразу, а порой снова и снова приходится переделывать куклу до тех пор, пока не появится нужное выражение «лица» или соответствующая замыслу осанка. Посетители выставки сразу же попадали в сказочную атмосферу. Здесь будто застыли сценки из любимых детских сказок - «Мухи-Цокотухи», «Красной шапочки», «Русалочки»... Не обошлось без новогодней темы - снеговиков, забавных зверушек и, конечно, симпатичных лошадок, которые в нынешнем году должны принести удачу. Здесь же «разгуливали» свадебные парочки, «веселился» цыганский табор. Яркие костюмы, интересные, порой гротескные герои волшебного, сказочного праздника буквально завораживали зрителей.

Своих секретов мастерицы не скрывают. За время работы выставки они провели несколько мастер-классов. Понравившиеся игрушки можно было приобрести в одном из самых крупных торговых центров Уральска.

- Да, у нас есть заказы от магазинов и коллекционеров из разных городов, - говорит Нина Мельникова. - Но свою задачу мы будем считать выполненной, если сможем «заразить» своим увлечением земляков. Сейчас детей просто необходимо оторвать от компьютеров. Наши матери и бабушки вязали, вышивали, плели кружева. Возрождение этих традиций пойдет только на пользу молодому поколению. Можно сделать изготовление кукол семейным хобби. А общее дело, как известно, всегда объединяет. К тому же, как утверждают врачи, моторика пальцев помогает развивать сообразительность. Усидчивость, настойчивость, целе­устремленность, художественный вкус - все это тоже необходимые качества, которые воспитываются рукоделием. И, вне сомнения, каждая созданная своими руками сказка напоминает о том, что добро всегда побеждает зло.

Людмила КОРИНА,

Западно-Казахстанская область