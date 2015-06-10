Свежий выпуск Сделать столицу центром образцового порядка

Речь идет о том, что развитое общество начинается с дисциплины и порядка во всем, комфортного подъезда, аккуратного двора, чистых улиц и приветливых лиц. Граж­дане не должны мириться даже с самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой, снижает качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений, и потому атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям – важный шаг к укреплению общественной безопасности, борьбе с преступностью.

«Нам нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело охраны общественного порядка. Нам необходимо увязать деструктивное социальное поведение с возможностью получить работу. Мы должны ввести меры наказания за хулиганское поведение в общественных местах, которое должно обязательно отражаться в личных делах и резюме и учитываться при приеме на работу и продвижении по карьерной лестнице», – подчеркивает Нурсултан Назарбаев.

Все вышесказанное приобретает еще большее значение, когда речь заходит о любимом детище Главы государства – столице Казахстана, всем сферам жизнедеятельности которого, в том числе и вопросам безопасности, Елбасы всегда уделял и продолжает уделять большое внимание. Это понятно, ведь административно-политический центр страны является своеобразной визитной карточкой, где по состоянию уличной преступности определяется и правопорядок в государстве.

И в связи с этим прямым поручением столичной полиции являются слова Президента страны: «Город должен быть безопасным для жизни людей. Министерство внутренних дел должно работать, общественность больше привлекайте, видеокамеры ставьте. Надо, чтобы люди знали, что здесь безопасно, можно гулять в любое время дня и ночи».