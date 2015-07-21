Свежий выпуск Сделать суровей закон Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

23 июня нынешнего года в апелляционную инстанцию было направлено дело в отношении гражданина М., который с 2008 по 2012 год, говоря юридическим языком, «совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы». По словам председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кабиболлы Байгоншекова, осужденный приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но настаивает на смягчении приговора, так как не видит в своих чудовищных действиях серьезного преступления.

Точно так же не считают себя подонками двое жителей Павлодара. Один из них, «будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, снимая все на видеокамеру». При этом порно с дочерью, как указывается в сообщении пресс-службы специализированного межрайонного уголовного суда Павлодарской области, отец выкладывал в Интернет с целью последующей продажи ребенка для сексуальных утех. Более того, этот негодяй «продал» дочь 30-летнему знакомому на одну ночь. Сейчас оба извращенца находятся на скамье подсудимых.

По информации председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам К. Байгоншекова, за первую половину 2015 года у них в производстве находилось семь уголовных дел по этой же статье. На скамье подсудимых оказались девять лиц, обвиняемых в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Причем только один из преступников признал свою вину и не подал апелляцию.

Обратите на этот факт внимание. Восемь преступников не считают свои деяния тяжкими. Им безразлична судьба своих жертв. Страшно еще и то, что число таких преступлений растет. А значит, государство должно защищать своих малолетних сограж­дан более активно.

Выступая на одном из заседаний Парламента РК сенатор, экс-председатель Верховного суда Бектас Бекназаров, подняв тему насилия над малолетними, сослался на данные Комитета по правовой статистике и спецучетам ГП РК, в соответствии с которыми в 2015 году из-за примирения сторон было прекращено 109 уголовных производств по данному преступлению. Но и это еще не все. Как сообщили в МВД РК, за пять месяцев 2015-го по 73 уголовным делам виновные лица вообще не были установлены и остались безнаказанными.

Исходя из складывающейся ситуации, сенатор предложил ужесточить наказание и исключить возможности примирения сторон либо амнистии по отношению к лицам, совершившим подобные преступления. Депутат считает, что родители нередко умалчивают о фактах насилия над их детьми. В итоге преступники начинают думать, будто можно сорвать «запретный плод» и остаться незамеченным. Б. Бекназаров предложил внедрить в Казахстане физическую или химичес­кую кастрацию педофилов.

Надо отметить, что это не единичное мнение. К тому же в ряде стран, к примеру, в соседнем Кыргызстане, такая норма законодательства принята и уже действует. Выродки не должны чувствовать себя хозяевами в обществе. В жизни за все надо платить.



