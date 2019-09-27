Предложение, которое поддержали в городах и районах области, объясняется просто. Людям, прикованным к инвалидным коляскам, тяжело пользоваться общественным транс­портом даже в сопровождении индивидуального помощника. Особенно в зимнее время. Даже вызвать инватакси они могут, только если рядом есть кто-то сопровождающий. Как отметили в региональном управлении координации занятости и социальных программ, логичнее объединить две эти услуги.

Также, по мнению специалистов, необходимо заменить термин «индивидуальный помощник» на «сотрудник по сопровождению», исключив тем самым возможное потребительское отношение со стороны инвалидов. А также разработать для таких лиц квалификацион­ные требования. В свою очередь в неправительственных общест­венных организациях отметили, что большинство индивидуальных помощников – это близкие родственники людей с инвалидностью. Ни один дипломированный специалист не сможет обеспечить более достойное сопровождение, более внимательный уход. По словам общественников, если что-то и требует изменений, то это правила оказания услуг индивидуального помощника. Их следует конкретизировать и разделить на категории, например, для работающих инвалидов или для тех, кто учится.

Все варианты, как улучшить услуги для людей с особеннос­тями, были рассмотрены на областном совещании и направлены в качестве предложений в Министерство труда и социальной защиты населения.

Всего в Восточном Казахстане проживает почти 57 тыс. людей с ограниченными возможностями.