Сделать Улытау точкой притяжения

Историко-культурный комплекс и мавзолей Жошы-хана с начала года посетили более 6 тыс. турис­тов. В сравнении с цифрами прошлых лет это хороший показатель. Рост числа посетителей отчасти можно объяснить изменением графика работы: с этого года он работает шесть дней в неделю с 9.00 до 21.00. Ранее он работал пять дней в неделю с 10.00 до 17.30. Смена графика оказалась не напрас­ной, ведь многие туристы предпочитают приезжать вечером.

О том, что именно привлекает турис­тов и какие новые идеи воплощаются в жизнь, рассказал заместитель директора КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Улытау» Мухтар Бакытулы.

– Сейчас у нас работают два экскурсовода. В итоге выросло количество посещений, соответственно, и поступлений в бюджет, – отметил Мухтар Бакытулы. – Если в 2025 году комплекс заработал 11 миллио­нов тенге, то за пять месяцев текущего года – уже около шести миллионов тенге.

Впереди пик туристического сезона – настоящие ценители истории, как замечено, приезжают в Улытау осенью, так что прогнозы у работников комплекса оптимистичные. Такие гости могут часами рассматривать экспозиции, слушать лекции, изучать каждый камень, узор, экспонат.

Глава государства не раз говорил о том, что Улытау нужно развивать как один из значимых туристических центров страны. Транспортная доступность – одно из решений стратегии развития. Если говорить о туристическом маршруте до мавзолея Жошы-хана, то в данный момент строится автодорога к нему из Жезказгана через Сатпаев. С окончанием работ наверняка увеличится и поток туристов. В этой связи появилась идея, как сделать это направление более удобным для путешественников.

– Я изучал опыт других стран, поэтому считаю, что нам необходим субсидируемый автобусный маршрут из аэропорта до историко-культурного комплекса «Жошы хан», – говорит заместитель директора областного музея. – К примеру, в прошлом году я побывал в Мекке. Там у всех гостиниц есть свой автобус, который каждые полчаса бесплатно отвозит паломников к Каабе. Это субсидированные автобусные маршруты, созданные специально для увеличения потока туристов.

На территории комплекса для удобства путешественников уже есть гостиница. Рядом не только мавзолей Жошы-хана, отсюда рукой подать до двух других значимых исторических памятников – мавзолеев Алаша-хана и Домбауыл.

Если думать на перспективу, то хорошие дороги, прямой субсидированный маршрут в будущем могут привлечь к сотрудничеству заинтересованные турфирмы. Вполне возможно, что и количество авиарейсов в Жезказган станет больше.

– Работы по комплексу «Жошы хан» очень много, – продолжает Мухтар Бакытулы. – В данный момент обновляем и расширяем экспозицию. Эта большая работа была проведена в соответствии с просьбами наших гостей, которые интересуются жизнью, боевым путем Жошы-хана, а также его предками и потомками.

Цифровые гиды пополнились картой сражений, в которых участвовал Жошы-хан, генеалогией его предков, а также сведениями о его потомках. Добавлена полная информация по золотоордынским памятникам Талмас-ата и Болган-ана.

До начала приема туристов в комплексе начались работы по благоустройству, озеленению, планируется создание новой уличной экспозиции на обширной территории комплекса.

– Планов и идей по развитию много, было бы неплохо привлечь и частных инвесторов, – говорит Мухтар Бакытулы. – То, что мы зарабатываем сейчас, уходит на содержание комплекса, хозяйственные нужды. В будущем, надеюсь, историко-­культурный комплекс сможет самостоятельно зарабатывать и на новые проекты. Планируем возвести стену, чтобы отгородить современное захоронение, расположенное близ комп­лекса, и отделить тем самым средневековье от современности.

Этот мавзолей, очень похожий на мавзолей Жошы-­хана, часто обсуж­дают в соцсетях. Снести его нельзя – это вандализм, а вот отделить от комплекса можно.

Кроме строительства стены, разрабатываются маршруты к близлежащим памятникам истории – древнему селению и средневековым мавзолеям.

– Основная масса туристов – наши соотечественники, – отметил Мухтар Бакытулы.­ Многие из них приезжают в гости, а радушные хозяева обязательно везут их в историко-культурный комплекс, ставший визитной карточкой региона. Иностранцев тоже много, приезжают из Малайзии, Китая, Монголии. Интерес вполне объясним: имя Жошы-хана известно во всем мире.

По решению ЮНЕСКО величайшим человеком второго тысячелетия был признан Чингисхан, а Жошы – его старший сын.

– Среди многочисленных посетителей встречаются те, кто вообще не знал, что старший сын Чингисхана покоится в Улытау, – рассказывает сотрудник музея. – Вот почему для нас важен каждый гость. Прие­хал один человек, второй – каждый из них расскажет своим друзьям, знакомым о нашем историко-культурном комплексе. Тогда сюда будут приезжать все больше ценителей истории, паломников. И это хорошо для нашего региона.

Кстати, в своих планах на будущее, сотрудники историко-культурного комплекса учитывают мнение туристов не только по экспозициям. Многие путешественники отмечали,­ что не мешало бы открыть по соседству места отдыха и общепита для гос­тей в этностиле, открытый конный манеж. И такие начинания в малом бизнесе действительно есть, но для масштабного развития туризма требуется больше вложений.

Раз уж комплекс привлекает все больше туристов, для предпринимателей открываюся хорошие перспективы. Имя, сам бренд Жошы – не временное понятие, это имя на века, значит, есть повод задуматься о новых проектах.

Если говорить о наследии, то еще предстоит много исследований, требующих серьезного финансирования. В регионе сотни разновременных памятников истории, многие из них до сих недостаточно изучены.

В этом году в Улытау недалеко от мавзолея Жошы-хана будут работать археологи вместе со специалистами Института­ по научному изучению Улуса Джучи. В прошлом году они исследовали семь четырехушных мазаров – төртқұлақ. А в этом году археологи планируют раскопки мавзолеев из жженного кирпича. Некоторые из них возведены из красного кирпича, схожего с тем, что использовался при строительстве мавзолея Жошы-хана.­ Сегодня эти мазары вызывают большой интерес у ученых. Возможно, результаты новых исследований внесут существенный вклад в изучение историко-­культурного наследия Великой степи.