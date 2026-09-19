Сделай паузу… перед кликом

Кто сообщил информацию? Откуда взялись цифры? Когда произошло событие? Есть ли первоисточник? Не вырвана ли цитата из контекста? Не пытаются ли вызвать у меня страх, гнев или возмущение вместо того, чтобы предоставить факты?

Эти вопросы кажутся простыми. Но именно их мы часто забываем задать, когда видим сенсационный заголовок или эмоциональное сообщение в социальных сетях.

Особенно важно понимать, что современная дезинформация далеко не всегда выглядит как очевидная ложь. Иногда в ней есть настоящие факты, но они соединены таким образом, чтобы создать ложное представление. Бывает, давнишнюю новость выдают за новую. Или фотографию из другой страны используют как иллюстрацию к событию на твоей родине. А порой убедительный текст или изображение и вовсе создаются искусственным интеллектом.

Поэтому утверждение «я это видел своими глазами в Интернете» больше не может считаться доказательством. Когда непроверенный слух принимается за факт, страдает не только тот, кто поверил ему. Слух начинает влиять на окружающих, формировать общественное мнение, порождать недоверие. Одно необдуманно пересланное сообщение может дойти до тысяч людей за считаные минуты. В этом смысле опция «поделиться» – это тоже ответственность.

Для общества особенно важно, чтобы человек умел различать новость, мнение, рекламу, комментарий и намеренную манипуляцию. У каждого сообщения есть своя цель. Отличать ее – значит лучше понимать саму информацию.

И здесь важную роль играет традиционная пресса, в первую очередь – печатная. В эпоху информационного изобилия ценность газеты заключается уже не в скорости подачи новостей – тут соперничать с социальными сетями не приходится. Но скорость и не должна быть единственным критерием качества журналистики.

Газета помогает читателю ориен­тироваться в обширном потоке информации: журналисты тщательно проверяют факты, объяс­няют сложные процессы. Иными словами, не просто сообщают о том, что произошло, но и помогают понять, почему то или иное событие случилось и что за ним стоит.

Для республиканской газеты такая задача особенно значима. У нее есть возможность обращаться к широкой аудитории – к людям разных возрастов, профессий, жизненного опыта, давать проверенную и понятную информацию, заставляющую читателя думать и делать собственные выводы.

Медиаграмотность начинается с маленькой привычки: не спешить верить и распространять. Где-то прошла громкая новость – ищите первоисточник. Прочитали эмоцио­нальный пост – посмотрите, есть ли подтверждение в других надежных источниках. Увидели впечатляющую фотографию – проверьте ее происхождение. Услышали сенсационное утверждение – задайте вопрос: «На чем оно основано?»

Способность сделать паузу сегодня становится одной из самых важных форм информационной грамотности. И в конечном счете медиаграмотность – это не столько умение пользоваться Интернетом, сколько умение пользоваться собственным разумом.