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Сделай выбор!
Максут Иржанов, Нур-Султан

Что ждет новое поколение в будущем? Какие профессии будут востребованы? Во Дворце Независимости прошла ярмарка профессий, которая поможет подрастающему поколению сориентироваться на рынке труда.

Представители столичных вузов и колледжей соревновались за внимание школьников с блогерами и волонтерами. Первые предлагали востребованные в будущем специальности – уже сегодня в стране ощущается большой дефицит IT-специалис­тов, инженеров, врачей и педагогов. Вторые убеждали в том, что по-настоящему активный молодой человек может добиться успеха в любой сфере. Профессиональный медиатор Кымбат Туренова, например, убеждена, что в сфере, которую она представляет, может работать любой. Для этого даже не обязательно иметь юридическое образование. Хотя знать и юриспруденцию, административный и трудовой кодексы необходимо.

– Сегодня профессия медиатора становится одной из востребованных в нашей стране. Их задача – заниматься примирением конфликтующих сторон, не доводя дело до суда, – рассказывает Кымбат Туренова.

– Меня и моих одноклассников интересуют только технические профессии, – говорит учащийся одной из столичных школ Адилет Думан. – Не все сразу смогут поступить в вуз, поэтому заранее надо думать о своих возможнос­тях и своем будущем выборе. Технические специалисты сегодня в почете, да и в армии, если придется служить, это поможет облегчить службу.

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