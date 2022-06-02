"Сделка оказалась невыгодной для государства": комплекс "Фитохимия" возвращается в госсобственность

Научно-производственный комплекс «Фитохимия», ранее переданный Карагандинскому фармацевтическому кластеру, возвращается в госсобственность. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz.

"Институт имеет большую значимость и значительный потенциал. Проверка Службы внутреннего аудита показала, что сделка была невыгодной для государства, возникли вопросы по оценке имущественного комплекса, его стоимости, предоставлению рассрочки по оплате. Поэтому был инициирован возврат в государственную собственность. Соответствующий документ уже подписан, проводятся необходимые процедуры", - проинформировал министр.

По его словам, рассматривается вопрос последующего возвращения части земельного участка, находящегося в парковой зоне Караганды, в собственность государства, как части городского центрального парка.