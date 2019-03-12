​Сделка с DAZN

Свежий выпуск
309
Абзал Камбар

«Я вернулся! Рад начать новую главу моей карьеры с DAZN и закрепить мое наследие», – написал экс-чемпион мира по боксу в среднем весе по трем версиям казахстанец Геннадий Головкин (он не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда впервые проиграл и лишился титулов) после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN.

Официально о заключении соглашения стороны объявили 8 марта. По условиям 3-летнего сотрудничества наш соотечественник проведет 6 боев – по 2 в год. Возвращение GGG на ринг запланировано на июнь – 8-го или 16-го числа. Имя соперника пока неизвестно. По информации Yahoo! Sports, Головкин получит более 100 млн долларов по контракту. В самой компании не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Кроме этого, сообщается и о том, что Геннадий может получить и третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) мексиканцем Саулем Канело Альваресом (которому он, собственно, и уступил все титулы). Их поединок планируется на 14 сентября 2019-го и может принести Головкину более 30 млн долларов. При этом самому Канело 4 мая еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (с ним GGG тоже встречался и победил).

Для тех, кто не понимает, что такое стриминговый сервис, поясним. В наш век стремительного развития Интернета все большую популярность набирают просмотры не через традиционное телевидение, а непосредственные трансляции через глобальную сеть. Тем более что, в отличие от ТВ и радио, у программ в Интернете (за сравнительно небольшую плату) существует более расширенный функционал с отсутствием запланированной программы передач, с обязательными рекламными паузами. Сейчас любой фильм, сериал, шоу, концерты, спортивные мероприятия, музыку, новости – при хороших провайдерах и скорости передач данных – гораздо удобнее наб­людать или слушать через те же Youtube, Twitch, всем известный канал Netflix или другие подобные сервисы. Вы покупаете подпис­ку на сервис, а затем просто смотрите все, что пожелаете, хоть с компьютера, хоть с умного телевизора, игровой консоли и даже смартфона. Вот стриминговый сервис DAZN относится к этой категории, и при этом он нацелен на показ именно спортивных мероприятий, в том числе баскетбола, футбола и т. д. Это очень мощная площадка с большими финансовыми возможностями, которая предлагает на сегодня лучшие контракты лучшим спортсменам мира, к которым, к счастью, относится и наш Геннадий Головкин.

Надеемся, что это сотрудничество будет очень плодотворным, а наш GGG вновь себя покажет во всей красе всему миру.

Популярное

Все
У главного города новый генплан
Сильная духом
Субсидии для теплиц
Казахстанская Коко Шанель
Мастер-класс по новым технологиям
Ближе к волшебникам
Уроки в комфортных условиях
Возврат в прошлое невозможен
Последние метры, непоследние проблемы?
Необходимо задействовать «водную дипломатию»
Летописец родного края
Накрытые Сетью
Минимизировать риск подтопления
Кодекс надежды
Факторы консолидации
Инженеры солдатских душ
Украшая столицу цветами
«Служить добру сверх меры сил…»
Каждое движение – преодоление
Глава государства прибыл с официальным визитом в Италию
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

С корейским акцентом
Деньги есть, идеи – тоже
Возвращайтесь с победой!
Кубок континента у «Номада»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]