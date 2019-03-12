​Сделка с DAZN

«Я вернулся! Рад начать новую главу моей карьеры с DAZN и закрепить мое наследие», – написал экс-чемпион мира по боксу в среднем весе по трем версиям казахстанец Геннадий Головкин (он не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда впервые проиграл и лишился титулов) после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN.

Официально о заключении соглашения стороны объявили 8 марта. По условиям 3-летнего сотрудничества наш соотечественник проведет 6 боев – по 2 в год. Возвращение GGG на ринг запланировано на июнь – 8-го или 16-го числа. Имя соперника пока неизвестно. По информации Yahoo! Sports, Головкин получит более 100 млн долларов по контракту. В самой компании не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Кроме этого, сообщается и о том, что Геннадий может получить и третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) мексиканцем Саулем Канело Альваресом (которому он, собственно, и уступил все титулы). Их поединок планируется на 14 сентября 2019-го и может принести Головкину более 30 млн долларов. При этом самому Канело 4 мая еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (с ним GGG тоже встречался и победил).

Для тех, кто не понимает, что такое стриминговый сервис, поясним. В наш век стремительного развития Интернета все большую популярность набирают просмотры не через традиционное телевидение, а непосредственные трансляции через глобальную сеть. Тем более что, в отличие от ТВ и радио, у программ в Интернете (за сравнительно небольшую плату) существует более расширенный функционал с отсутствием запланированной программы передач, с обязательными рекламными паузами. Сейчас любой фильм, сериал, шоу, концерты, спортивные мероприятия, музыку, новости – при хороших провайдерах и скорости передач данных – гораздо удобнее наб­людать или слушать через те же Youtube, Twitch, всем известный канал Netflix или другие подобные сервисы. Вы покупаете подпис­ку на сервис, а затем просто смотрите все, что пожелаете, хоть с компьютера, хоть с умного телевизора, игровой консоли и даже смартфона. Вот стриминговый сервис DAZN относится к этой категории, и при этом он нацелен на показ именно спортивных мероприятий, в том числе баскетбола, футбола и т. д. Это очень мощная площадка с большими финансовыми возможностями, которая предлагает на сегодня лучшие контракты лучшим спортсменам мира, к которым, к счастью, относится и наш Геннадий Головкин.

Надеемся, что это сотрудничество будет очень плодотворным, а наш GGG вновь себя покажет во всей красе всему миру.