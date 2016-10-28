Себе дороже
545
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Не из рук в руки, понятно, а взыскали в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» по выявлению среди водителей неплательщиков административных штрафов. Таковых, как оказалось, по областному центру раскатывает немало: только за 4 дня стражи правопорядка встретили 1 400 горожан, нарушивших закон да «забывших» о том.
450 из них вняли разъяснению, что в случае просрочки установленного срока платить придется на четверть больше для покрытия расходов судоисполнителей, и совокупно внесли указанную сумму. По месту работы 140 граждан, задолжавших около полутора миллионов тенге, направлены постановления, а машины четверых водворены на специализированную стоянку.