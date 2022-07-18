Себя показали и на других посмотрели

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Наталья Денисова

В Кызылорде в конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана-2022» участвовали более 60 местных товаропроизводителей.

В областном центре Приаралья с большим успехом прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2022». Мероприятие организовали областное управление предпринимательства и туризма и Палата предпринимателей Кызылординской области.

Напомним, с 2006 года согласно Указу Президента РК ежегодно проводится конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» для стимулирования деятельности предпринимателей по производству отечественных товаров и содействия в обеспечении рынка конкурентоспособной и качественной местной продукцией. Конкурс проходит в трех номинациях: сначала в каждой из областей страны, затем по девять победителей от региона (в каждой номинации по три финалиста) принимают участие в республиканском туре.

– В этом году в конкурсе участвовали более шестидесяти товаропроизводителей разных отраслей, – сообщили в Палате предпринимателей Кызылординской облас­ти. – Члены экспертной группы в составе представителей государственных органов и субъектов предпринимательства ознакомились с товарами соискателей, провели оценочную работу и определили победителей.

В номинации «Лучшие товары производственного назначения» лидировали ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» по выпуску цемента, ТОО «Новомет-Казах­стан» по производству установок для нефтяного производства, Кызылординский филиал ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания Кемикал», делающее полиэтиленовые и поливинилхлоридные трубы низкого давления.

В номинации «Лучшие товары для населения» победили ИП «Aiman Abdi» по пошиву национальной одежды, ТОО «Вега-Пром», выпускающее сухие строительные смеси, ТОО «Алис Трейд Казах­стан», производящее мебель.

Победа в номинации «Лучшие продовольственные товары» досталась ТОО «Аруана Агролидер» по выпуску мясной, молочной продукции и овощей, ТОО «Асыл дән LTD» по производству риса и рисовой продукции, ТОО «Сервис­но-заготовительный центр «Карашалан» по переработке рыбы и рыбной продукции.

Руководитель региона Нурлыбек Налибаев вручил победителям дипломы и денежные призы.

В ходе мероприятия в честь Года детей прошел показ детской одеж­ды в национальном стиле от индивидуального предпринимателя «Aiman Abdi», вечерних платьев для детей от индивидуального предпринимателя Цой Светланы, школьной формы ТОО «Dalatex».

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