Свежий выпуск Себя показали и на других посмотрели 18 июля 2022 г. 0:00 Наталья Денисова В Кызылорде в конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана-2022» участвовали более 60 местных товаропроизводителей. В областном центре Приаралья с большим успехом прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2022». Мероприятие организовали областное управление предпринимательства и туризма и Палата предпринимателей Кызылординской области. Напомним, с 2006 года согласно Указу Президента РК ежегодно проводится конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» для стимулирования деятельности предпринимателей по производству отечественных товаров и содействия в обеспечении рынка конкурентоспособной и качественной местной продукцией. Конкурс проходит в трех номинациях: сначала в каждой из областей страны, затем по девять победителей от региона (в каждой номинации по три финалиста) принимают участие в республиканском туре. – В этом году в конкурсе участвовали более шестидесяти товаропроизводителей разных отраслей, – сообщили в Палате предпринимателей Кызылординской области. – Члены экспертной группы в составе представителей государственных органов и субъектов предпринимательства ознакомились с товарами соискателей, провели оценочную работу и определили победителей. В номинации «Лучшие товары производственного назначения» лидировали ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» по выпуску цемента, ТОО «Новомет-Казахстан» по производству установок для нефтяного производства, Кызылординский филиал ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания Кемикал», делающее полиэтиленовые и поливинилхлоридные трубы низкого давления. В номинации «Лучшие товары для населения» победили ИП «Aiman Abdi» по пошиву национальной одежды, ТОО «Вега-Пром», выпускающее сухие строительные смеси, ТОО «Алис Трейд Казахстан», производящее мебель. Победа в номинации «Лучшие продовольственные товары» досталась ТОО «Аруана Агролидер» по выпуску мясной, молочной продукции и овощей, ТОО «Асыл дән LTD» по производству риса и рисовой продукции, ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Карашалан» по переработке рыбы и рыбной продукции. Руководитель региона Нурлыбек Налибаев вручил победителям дипломы и денежные призы. В ходе мероприятия в честь Года детей прошел показ детской одежды в национальном стиле от индивидуального предпринимателя «Aiman Abdi», вечерних платьев для детей от индивидуального предпринимателя Цой Светланы, школьной формы ТОО «Dalatex».