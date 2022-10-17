Себя показать, на других посмотреть

В столице прошла агропромышленная выставка KazAgro⁄KazFarm.

Как уже сообщалось ранее, масштабное отраслевое мероприятие призвано послужить деловым встречам и диалогу бизнес-структур в аграрной сфере, заключению полезных контрактов. Выступивший на церемонии открытия выставки министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев отметил важность этой отраслевой площадки для отечественных аграриев.

Несмотря на то что год выдался сложным, казахстанским сельхозпроизводителям удалось вырастить и убрать богатый урожай. Есть уверенность в том, что в ходе выставки будет заключено немало выгодных контрактов, казахстанские компании откроют для себя новые возможности в плане обмена контактами, технология­ми, опытом.

Со словами приветствия и пожеланиями к участникам масштабного мероприятия обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Рес­публике Казахстан Моника Иверсен, директор департамента продаж компании «Ростсельмаш» в нашей стране Сергей Робченко, организатор выставки – директор компании ExpoGroup Шолпан Кожабаева.

Основной пункт программы KazAgro⁄KazFarm – показ достижений в сфере аграрной отрасли – не обманул ожиданий участников: под сводами огромного выставочного зала было что посмотреть. Сельскохозяйственная техника, передовые технологии, инновационные разработки, дос­тижения науки в аграрной сфере и другие экспонаты оказались достойны самых высоких оценок. Менеджеры компаний были готовы рассказать о каждом из них, показать и разъяснить суть привезенных стартапов.

Новинкой, привлекшей внимание, в том числе и аккредитованных на мероприятие представителей СМИ, стала заявленная в программе демонстрация робота-доя­ра. Однако сложившегося в сознании привычного образа робота – железного человека с головой, руками и ногами – на экспозиционной площадке увидеть не довелось. Как объяснили менеджеры, роботом называется технологическая система доения коров, исключающая присутствие человека. Возможно ли такое? Да, возможно. В отличие от человека робот может работать 24 часа в сутки. Без больничных, отпусков и праздников. Согласитесь, немало преимуществ.

К слову, найти доярку либо дояра на селе становится все труднее. Фермеры-работодатели готовы платить им весьма достойную зарплату, не ниже, чем у горожан, однако найти желающих работать на ферме, где есть буренки, все сложнее. Роботизированная система позволяет выдаивать коров в течение суток, в любое время, как у коровы появится в этом пот­ребность, то есть лактирование.

Кстати, рогатые кормилицы сами подходят к доильному станку. Аппарат в автоматизированном режиме вымывает и очищает им вымя, делает массаж, закрепляет на сосках доильные стаканы. Смарт-система узнает «лицо» коровы и с учетом индивидуальных особенностей животного настраи­вает доильный аппарат. По информации дилерской компании, робот-дояр уже находит спрос у отечественных фермеров.

Стоит отметить, вниманию участников выставки, работаю­щих в молочном производстве, были представлены и классические доильные аппараты. Правда, модернизированные и улучшенные с точки зрения производительности и удобства в эксплуатации. Есть среди них и компакт­ные модели, подходящие для владельцев личных подсобных хозяйств и маленьких ферм, где доят коров. Один такой аппарат способен выдоить в час до 10 коров. У тех аппаратов, что мощнее, данный показатель вырастает до 20, 30 и более буренок.

Кстати, в рамках выставки был устроен конкурс на доение коровы. Правда, последняя была не настоящей, а в виде муляжа. Желающих испытать себя в истинно деревенской работе нашлось немало. Причем большинство из них – представители сильного пола. Победителем в этой группе стал бывший бригадир молочно-товарной фермы из Акмолинской области Аяз Женисов. Ну а среди женщин не было равной журналистке телеканала «Казахстан» Айгерим Хамит. Победителям в качестве призов были вручены наборы сельскохозяйственной продукции.

Впервые за всю историю выставки KazAgro⁄KazFarm на открытой площадке прошел аукцион племенного семени от семи высокопородных баранов-производителей. Вслед за ними был разыгран лот племенного семени одного козла-производителя.

Первым было выставлено на торги семя едильбаевской казахской породы курдючных овец. Стартовая цена одной дозы семени – 450 тенге. В случае победы победитель покупал 100 доз. Торги остановились на отметке 1 560 тенге за одну дозу. Следую­щее, пока еще редкое в Казах­стане семя гемпширской породы овец стартовало с отметки в 850 тенге. Максимальная цена за нее в этот день поднялась до 10 тыс. тенге за дозу!

Примечательно, что в торгах принимала участие молодежь. Дмитрий Гордиенко, победитель, которому досталось семя гемпширской породы, сказал, что захотел подарить высокопородное семя животного своему деду-фермеру. Публика на торгах узнала известную телеведущую Ляйлю Султан. Она также стала победительницей. Свое участие в сугубо сельскохозяйственном мероприятии объяснила желанием помочь семейному делу. Оказалось, старшее поколение семьи телеведущей всегда занималось сельским трудом. Близок он и Ляйле Султан, поэтому она даже не исключает своего возвращения к родовым корням. Организатором аукционных торгов выступил республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл тұлік».

Важным пунктом программы выставки следует считать и подписание меморандума по сдерживанию цен на сахар между министерствами торговли и интеграции, сельского хозяйства с одной стороны и социально-предпринимательскими корпорация­ми и заводами-переработчиками сахарной свеклы с другой. KazAgro⁄KazFarm стала заметным событием в аграрной сфере респуб­лики, подтвердив исполнение заявленных целей и задач, внеся вклад в развитие отечественной сельскохозяйственной отрасли.