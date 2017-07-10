Себя показать, на других посмотреть

– Алматинская область внесет свой вклад в проведение Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Регионом подготовлена обширная культурная программа для жителей и гос­тей столицы, направленная на популяризацию богатых казах­станских традиций и обычаев, – отметил заместитель акима региона Жаксылык Омар в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В Астану приехали более 300 музыкантов, вокалистов, танцоров, ремесленников... 11 июля в Центральном концертном зале «Қазақстан» состоится торжественное открытие Дней культуры, а Алматинский областной драматический театр им. Б. Римовой в театре «Жастар» представит спектакль «Ромео и Джульетта».

Также с концертной программой выступят областная филармония им. Суюнбая, концертное объединение «Алатау әуендері». Областной историко-краеведческий музей им. М. Тынышпаева познакомит с богатым культурным наследием Алматинской области, ценители художественного творчества смогут увидеть произведения из Алматинской картинной галереи.

Мастера декоративно-прикладного искусства представят свои изделия. Можно будет увидеть и сам процесс изготовления ремес­ленниками национальных украшений, посуды. Завершатся Дни на площадке Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Кроме того, Жаксылык Омар приг­ласил всех желающих на международный музыкальный фестиваль «Мәңгілік Елдің, мәңгілік сарын», который в сентябре состоится в Талдыкоргане.