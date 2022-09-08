Седьмой кинофестиваль BAIQONYR торжественно открылся

VII Baiqonyr International Short Film Festival открылся премьерой фильма «ДОС-МУКАСАН», сообщает Kazpravda.kz.

«Байконур» – первый международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Казахстане. Уже 7 лет он поддерживает молодых кинематографистов и открывает новые имена не только в Казахстане, но и в десятках стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль открыла одна из самых долгожданных премьер года, экранизация истории становления легендарной группы – картина «Дос-Мукасан». Фильм снят студией Aray Media Group при финансовой поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Режиссером фильма выступил Айдын Сахаман.

Еще четыре фильма, поддержанные ГЦПНК, включены в программу фестиваля. В национальном конкурсе участвует короткометражная лента «Құс» («Птица») Бегалы Шибикеева, а в анимационном – «Бесікжыры» («Колыбельная») Дильшата Рахматуллина. А две картины будут показаны в рамках внеконкурсной программы: анимационная лента «Кенжеқыз» режиссера-аниматора Ивана Ардашова и «Схема» Фархата Шарипова – обладатель Гран-при Берлинского международного кинофестиваля в секции Generation. Эта картина будет демонстрироваться зрителям в ходе работы Форума киноведов и критиков стран СНГ.

Партнерами Форума являются «Школа медиа и кино» AlmaU и Ассоциация кинокритиков Казахстана, которая в ходе работы фестиваля вручит свою ежегодную премию «Выбор критиков».

«Ассоциация кинокритиков Казахстана была создана в 2015 году. В ее состав входят 16 отечественных кинокритиков и киноведов. Премия «Выбор критиков» будет вручена по 13-ти номинациям казахстанским фильмам 2020–2021гг, так как из-за пандемии один год премия не вручалась», - сказала президент Ассоциации, доктор искусствоведения Гульнара Абикеева.

Всего на участие в конкурсной программе фестиваля претендовали 306 кинопроектов. Из них программной службой были отобраны 48 фильмов из семи стран: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения и Россия.

Оценивать картины, представленные в трех конкурсах – международном, национальном и анимационном – будут три команды жюри, составленные из авторитетных киноэкспертов. Команду жюри международного конкурса возглавит Гульнара Абикеева.

Председателем жюри национального конкурса станет известный режиссер из Республики Саха Эдуард Новиков. Руководить работой жюри анимационного конкурса предстоит директору международного фестиваля анимации Tofuzi в Батуми (Грузия) Зурабу Диасамидзе.

«В этом году в программу фестиваля мы включили лекции именитых киноведов и мастер-класс от известного режиссера. Наши эксперты каждый день будут обсуждать фильмы как конкурсной программы, так и те, что мы покажем вне конкурса – например, включенные в специальную программу «Қаңтар», - рассказал президент кинофестиваля Ануар Кенжибаев.

Также фестиваль в этом году посетят представители движения «Экспедиция» из Кыргызстана. Это движение объединяет порядка 50 режиссеров, которые снимают короткометражные фильмы о сегодняшней жизни своей страны.

Завершится «Байконур» 11 сентября показом фильма Дарежана Омирбаева «Последний сеанс», мировая премьера которого состоялась на юбилейном 75-м фестивале в Локарно (Швейцария).