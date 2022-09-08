Культура
Седьмой кинофестиваль BAIQONYR торжественно открылся

VII Baiqonyr International Short Film Festival открылся премьерой фильма «ДОС-МУКАСАН», сообщает Kazpravda.kz.

«Байконур» – первый международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Казахстане. Уже 7 лет он поддерживает молодых кинематографистов и открывает новые имена не только в Казахстане, но и в десятках стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль открыла одна из самых долгожданных премьер года, экранизация истории становления легендарной группы – картина «Дос-Мукасан». Фильм снят студией Aray Media Group при финансовой поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Режиссером фильма выступил Айдын Сахаман.

Еще четыре фильма, поддержанные ГЦПНК, включены в программу фестиваля. В национальном конкурсе участвует короткометражная лента «Құс» («Птица») Бегалы Шибикеева, а в анимационном – «Бесікжыры» («Колыбельная») Дильшата Рахматуллина. А две картины будут показаны в рамках внеконкурсной программы: анимационная лента «Кенжеқыз» режиссера-аниматора Ивана Ардашова и «Схема» Фархата Шарипова – обладатель Гран-при Берлинского международного кинофестиваля в секции Generation. Эта картина будет демонстрироваться зрителям в ходе работы Форума киноведов и критиков стран СНГ.

Партнерами Форума являются «Школа медиа и кино» AlmaU и Ассоциация кинокритиков Казахстана, которая в ходе работы фестиваля вручит свою ежегодную премию «Выбор критиков».

«Ассоциация кинокритиков Казахстана была создана в 2015 году. В ее состав входят 16 отечественных кинокритиков и киноведов. Премия «Выбор критиков» будет вручена по 13-ти номинациям казахстанским фильмам 2020–2021гг, так как из-за пандемии один год премия не вручалась», - сказала президент Ассоциации, доктор искусствоведения Гульнара Абикеева.

Всего на участие в конкурсной программе фестиваля претендовали 306 кинопроектов. Из них программной службой были отобраны 48 фильмов из семи стран: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения и Россия.

Оценивать картины, представленные в трех конкурсах – международном, национальном и анимационном – будут три команды жюри, составленные из авторитетных киноэкспертов. Команду жюри международного конкурса возглавит Гульнара Абикеева.

Председателем жюри национального конкурса станет известный режиссер из Республики Саха Эдуард Новиков. Руководить работой жюри анимационного конкурса предстоит директору международного фестиваля анимации Tofuzi в Батуми (Грузия) Зурабу Диасамидзе.

«В этом году в программу фестиваля мы включили лекции именитых киноведов и мастер-класс от известного режиссера. Наши эксперты каждый день будут обсуждать фильмы как конкурсной программы, так и те, что мы покажем вне конкурса – например, включенные в специальную программу «Қаңтар», - рассказал президент кинофестиваля Ануар Кенжибаев.

Также фестиваль в этом году посетят представители движения «Экспедиция» из Кыргызстана. Это движение объединяет порядка 50 режиссеров, которые снимают короткометражные фильмы о сегодняшней жизни своей страны.

Завершится «Байконур» 11 сентября показом фильма Дарежана Омирбаева «Последний сеанс», мировая премьера которого состоялась на юбилейном 75-м фестивале в Локарно (Швейцария).

Популярное

Все
Страшно такое произносить, но костанайская трагедия – предсказуемый итог провальной лесной политики
Противопожарные поезда сумели отстоять нефтебазу, остановив огонь прямо у резервуаров
В Алматинской области участились случаи жестокого обращения с животными
Когда старость в радость
Как живет Аулиекольский район после крупного пожарища, увидели корреспонденты «КП»
В Кокшетау встречали кандасов
К мандатам доверие есть
Как звучит адронный коллайдер
Все ракетки в гости к нам
В Кызылординской области с начала года бродячие кошки и собаки покусали уже почти семьсот человек
Пожар – это война
Нам достаточно одной победы
Не задалась карьера наркокурьера
«Арба» – движение вперед
В краю кудрявых берез
Надежда на общее будущее
Перевалила жатва за экватор
Дамы, ваш выход!
Новый рекорд Гиннесса
За решеткой оказались два шымкентских предпринимателя, незаконно реализовывавшие мазут в особо крупном размере
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Водителя со 100 кг наркотиков задержали в Костанайской области
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата – 7 лет без права переизбрания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали

Читайте также

Культура , Музыка
Димаш Кудайберген проведет фан-встречу
Сенат , Культура
"Самый многонациональный оркестр": новый рекорд Гиннесса ус…
Образование , Культура
Школьники будут учить историю Казахстана в музее
Культура
Справедливость – залог процветания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]