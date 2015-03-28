«Седьмой кувшин жизни» 846 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Представлены глиняные фигурки и самые невероятные по размеру, форме и способу отделки кувшины, которые занимают центральное место в экспозиции. Отсюда, собственно, и название выставки – «Седьмой кувшин жизни», ставшей своего рода творческим отчетом мастера перед горожанами и друзьями.

Последние 10 лет талантливый керамист, стремительно ворвавшийся в мир искусства, пробовал себя в бизнесе, пытался открыть свое дело, но, оказывается, не забывал и о творчестве, продолжая все это время не только творить, но и принимать участие в международных симпозиумах. Артем – выпускник художественно-графического факультета ЮКГУ им. М. Ауэзова, опыт работы с крупными формами постигал на мастер-классах известного алматинского художника Эдуарда Казаряна. Общение со столичными художниками помогло научиться многим техническим приемам и в то же время поверить в собственные силы. Первые его опыты были связаны с малой пластикой. На смену глиняным фигуркам пришли кувшины, которые поначалу изготавливал при помощи гипсовых форм. Впрочем, работа в заданных рамках вскоре перестала устраивать, хотя Артем и стремился разнообразить свои кувшины необычными деталями, включая отделку из кожи.

Керамика должна удивлять, поражать воображение, нести в себе, кроме эстетики, еще и некий философский смысл. Это убеждение Артема Гориславца постепенно привело к увлечению скульптурной керамикой. Глиняные фантазии мастера стали «выливаться» в кувшины, рождающиеся без использования форм. Отныне это чисто ручная работа, дающая полную свободу и позволяющая в полной мере использовать все свойства и возможности, которыми обладает такой удивительный материал, как глина.