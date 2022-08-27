За почти треть века оба государства проделали огромный путь в политическом, экономичес­ком, культурно-гуманитарном развитии, достигнув значительных результатов, и самое главное, найдя точки соприкосновения по принципиальным вопросам.

В целом сегодня Казахстан и Азербайджан имеют обширную договорно-правовую базу, насчитывающую около 90 документов различного характера, в том чис­ле межгосударственные договоры и межправительственные соглашения. Две страны успешно взаимодействуют в рамках региональных и международных отношений в таких организациях, как ООН, ОБСЕ, ОИС, СВМДА, ТЮРКСОЙ.

Символично, что как раз накануне юбилея установления дипотношений президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев однозначно подтвердили намерения наращивать сотрудничество – во время визита Главы нашего государства в Баку нес­колько дней назад была подписана Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

С точки зрения укрепления взаимодействия двух государств знаковым можно считать Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанный в 2005 году в Баку, – важный документ, определивший векторы развития двусторонних отношений.

В народе 30-летний юбилей совместной жизни называют «жемчужной» свадьбой. Символизм, использующийся в отношении супружеской пары, вполне применим и к партнерским отношениям. Если союз не распался за три десятка лет – значит, его можно считать проверенным временем. Более того, за прошедшие годы партнеры отлично узнали друг друга и приняли со всеми недостатками и достоинствами, научились находить компромиссы в решении сложных ситуаций.

Сегодня, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Например, в выстраивании коридоров транспортировки энергоресурсов, что для Казахстана сегодня можно назвать стратегическим направлением диверсификации логистических маршрутов. Путь Баку – Тбилиси – Джейхан сулит нашей стране вывод на мировой рынок 1,5 млн баррелей казахстанской нефти в год. Поэтому определенные наработки по расширению транзитно-транспортного сотрудничества в связи с переориентацией экспортных грузопотоков из Китая в Европу на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) рассматриваются как весьма важные.

В данном направлении заинтересованы не только Казахстан, Азербайджан и другие страны нашего региона, но и Китай, а также Европейский союз. Свое­временное решение возникающих организационных и технических вопросов позволяет двум государствам продвигаться в этом направлении ускоренными темпами. В марте состоялся рабочий визит казахстанской делегации в Азербайджан, а в конце апреля уже проведены переговоры на уровне глав ведомств и с участием представителей ТМТМ.

В конце июля по инициативе Баку прошла трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Казахстана и ответственных лиц в транспорт­ной сфере. На встрече стороны подчеркнули важность увеличения объемов грузоперевозок на участке коридора Азер­байджан – Турция – Казахстан для развития торговых связей по маршруту Азия – Европа и диверсификации транспортных маршрутов. Таким образом, транзитное и транспортно-логистическое сотрудничество в рамках этого коридора остается одним из основных драйверов взаимовыгодного двустороннего партнерства.

– Азербайджан – это прежде всего стратегически важный для Казахстана партнер и соседняя страна. Причем если мы говорим о соседстве, то в данном случае Каспий является не разделительной линией, а объединяющим мостом для наших стран. У нас близкие повестки – и экономичес­кие, и политические в вопросах безопас­ности. Есть общие интересы, в частности, мы ставим такие же цели по реформированию нашей экономики, – отмечает заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Санат Кушкумбаев. – Сегодня речь идет о развитии транспортных артерий между нашими странами. Каспий в данном случае выступает этим соединительным мостом.

Кроме того, у нас есть планы по развитию «срединного коридора». Это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий страны Центральной Азии, Кавказа через Турцию с Европой и через Центральную Азию с Китаем. То есть и Азербайджан, и Казахстан являются важными, ключевыми звеньями международных мультимодальных транспортных коридоров.

Согласен с этим мнением и его коллега – председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, который отмечает, что за 30 лет Нур-Султан и Баку сумели укрепить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства и имеют большой потенциал для дальнейшего роста кооперации.

– Хочется отметить важность развития «срединного коридора». Геополитическая ситуация поз­воляет увеличить товарооборот. Казахстан и Азербайджан должны укреплять свой потенциал в качестве транспортного хаба. Сейчас уже предпринимаются шаги по упрощению различных бюрократических процедур, – подчеркивает эксперт.

Результатом проведенной работы можно считать увеличение объемов перевозок между Казахстаном и Азербайджаном за первые два месяца 2022-го на 149% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Ключевой партнер

Азербайджан сегодня является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. Основные направления экспорта из нашей страны – железнодорожные локомотивы, нефтепродукты, пшеница, мучные кондитерские изделия. Мы закупаем в Азербайджане полимеры пропилена и этилена, упаковочные средства из текстиля, провода, кабели, плодоовощную продукцию и другое.

Важным событием в торгово-экономических отношениях двух стран стала очередная казах­станская торгово-экономическая миссия в Баку в июне 2022 года. В результате состоявшихся переговоров отечественные экспортеры заключили с азербайджанскими партнерами контракты на сумму более 38 млн долларов.

Большие надежды возлагаются и на созданный Деловой совет «Казахстан – Азербайджан», который должен служить платформой для диалога бизнес-кругов двух стран. Преимуществами этой структуры будут выработка рекомендаций для госорганов и оперативное решение возникаю­щих проблемных вопросов на уровне бизнеса.

Но все же ключевым событием этого года для двусторонних отношений стал официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Переговоры в узком и расширенном составе расставили приоритеты сотрудничества и определили перспективы их развития.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали два важных документа – Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и Комплексную программу развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022–2026 годы. Также был подписан ряд других межправительственных и межведомственных документов, задающих ориентиры сотрудничеству между нашими странами.

К слову, экономикой оно не ограничивается. Ведь Казахстан и Азербайджан объединяют богатые культурные и исторические связи, основанные во многом на общих тюркских корнях. Для обеих стран это является важным элементом внешней и внутренней политики, позволяющим подчеркнуть этнокультурное родство и духовную близость двух народов.

Во время визита Президента РК в Баку в резиденции «Загульба» состоялась презентация проекта Центра творческого развития для детей им. Курмангазы, который будет построен в азербайджанском городе Физули по поручению Главы нашего государства и станет подарком казахского народа азербайджанскому, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами.

Этот подарок символичен: изнуренные войной Карабах и Восточный Зангезур сегодня динамично возрождаются, и Казахстан готов внести посильный вклад в это благородное дело. Центр творческого развития детей станет местом средоточия новых идей, дав возможность юным жителям Физули мечтать, творить и реализовывать самые смелые проекты.

Новый импульс сотрудничеству между нашими странами, главным образом, конечно, в гуманитарной сфере, даст Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестаном и Шушей, который тоже был подписан по итогам официального визита Президента Казахстана в Азербайджан.

Эти два города можно назвать духовными столицами государств-партнеров. Шуша, расположенная в предгорьях Карабахского хребта, интересна историей и богатыми культурными достопримечательнос­тями. По одной из версий происхождения названия города, слово «шуша» означает «стекло». Согласно азербайджанскому преданию, создатель и первый правитель Карабахского ханства Панах-хан был настолько очарован местной природой, что сказал: «Что за прекрасное место, какой здесь чистый и прозрачный воздух, как будто из стекла. Здесь можно основать прекрасный город».

Напомним, что в апреле 2021 года Туркестан был объяв­лен духовной столицей тюркского мира. В свою очередь Шуша станет культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

В общем и целом, оценивая итоги официального визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в столь символичный для развития дипломатических отношений год, эксперты наделяют его эпитетами «дружественный, добрососедский и стратегически важный».

– Во-первых, встреча с Ильхамом Алиевым была ожидаемой, – пишет в своем Telegram-канале публицист и политический аналитик Никита Шаталов. – После визита в Турцию и появления концепции Большой Евразии стало очевидно, что Касым-Жомарт Токаев после начала боевых действий в Украине пытается пересобрать континент и выстроить новую сеть торгово-экономичес­ких связей. С Турцией мы договорились довести товарооборот до 10 миллиардов долларов, а Азербайджан – это мост между нашими экономиками. Есть важнейший фактор транзита углеводородов, который будет проходить по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. Кроме того, Азербайджан – это еще один выход в страны ЕС для нас. На фоне постоянно возникающих проблем с КТК Казахстану нужно диверсифицировать экспорт.

Во-вторых, как обращает внимание эксперт, президенты договорились нарастить товарооборот между странами до 1 млрд долларов. За 7 месяцев 2022 года он уже вырос в 3,2 раза.

– Это значимая цифра, но она объясняется эффектом низкой базы. Мы мало торговали и теперь наращиваем сотрудничество. Подписана комплексная программа развития сотрудничества, есть соглашение между правительствами, которое поз­волит выстроить системную работу по многим направлениям – от торговых до гуманитарных. Я бы отметил еще один момент: на встрече обсуждалась прокладка оптоволокна по дну Каспия. Интернет сейчас – такая же значимая инфраструктура, как и трубопроводы с нефтью. Поэтому и его нужно диверсифицировать, чтобы не зависеть только от РФ или КНР, – считает Никита Шаталов.

В-третьих, как он отмечает, в отношениях между Нур-Султаном и Баку есть фактор soft power.

– Токаев наградил Алиева орденом «Алтын Қыран», а также подарил Азербайджану Центр творческого развития для детей. Такой шаг рассчитан на будущие поколения и их восприятие Казахстана, который должен по-прежнему быть в их сознании братским государством. Строительство цент­ра в городе, который в 2020 году снова стал азербайджанским, – символический шаг, демонстрирующий готовность и подставить плечо, и помочь с восстановлением в сложной ситуации, – отмечает эксперт.