Политика Сегодня, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном 27 августа 2022 г. 1:15 Юлия Полонская Мост дружбы через море Сегодня, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном. В народе 30-летний юбилей совместной жизни называют «жемчужной» свадьбой. Символизм, использующийся в отношении супружеской пары, вполне применим и к партнерским отношениям. Если союз не распался за три десятка лет – значит, его можно считать проверенным временем. Более того, за прошедшие годы партнеры отлично узнали друг друга и приняли со всеми недостатками и достоинствами, научились находить компромиссы в решении сложных ситуаций. С точки зрения укрепления взаимодействия двух государств знаковым можно считать Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанный в 2005 году в Баку, – важный документ, определивший векторы развития двусторонних отношений. Символично, что как раз накануне юбилея установления дипотношений президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев однозначно подтвердили намерения наращивать сотрудничество – во время визита Главы нашего государства в Баку несколько дней назад была подписана Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой. В целом сегодня Казахстан и Азербайджан имеют обширную договорно-правовую базу, насчитывающую около 90 документов различного характера, в том числе межгосударственные договоры и межправительственные соглашения. Две страны успешно взаимодействуют в рамках региональных и международных отношений в таких организациях, как ООН, ОБСЕ, ОИС, СВМДА, ТЮРКСОЙ. «Срединный коридор» За почти треть века оба государства проделали огромный путь в политическом, экономическом, культурно-гуманитарном развитии, достигнув значительных результатов, и самое главное, найдя точки соприкосновения по принципиальным вопросам. Например, в выстраивании коридоров транспортировки энергоресурсов, что для Казахстана сегодня можно назвать стратегическим направлением диверсификации логистических маршрутов. Путь Баку – Тбилиси – Джейхан сулит нашей стране вывод на мировой рынок 1,5 млн баррелей казахстанской нефти в год. Поэтому определенные наработки по расширению транзитно-транспортного сотрудничества в связи с переориентацией экспортных грузопотоков из Китая в Европу на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) рассматриваются как весьма важные. В данном направлении заинтересованы не только Казахстан, Азербайджан и другие страны нашего региона, но и Китай, а также Европейский союз. Своевременное решение возникающих организационных и технических вопросов позволяет двум государствам продвигаться в этом направлении ускоренными темпами. В марте состоялся рабочий визит казахстанской делегации в Азербайджан, а в конце апреля уже проведены переговоры на уровне глав ведомств и с участием представителей ТМТМ. В конце июля по инициативе Баку прошла трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Казахстана и ответственных лиц в транспортной сфере. На встрече стороны подчеркнули важность увеличения объемов грузоперевозок на участке коридора Азербайджан – Турция – Казахстан для развития торговых связей по маршруту Азия – Европа и диверсификации транспортных маршрутов. Таким образом, транзитное и транспортно-логистическое сотрудничество в рамках этого коридора остается одним из основных драйверов взаимовыгодного двустороннего партнерства. – Азербайджан – это прежде всего стратегически важный для Казахстана партнер и соседняя страна. Причем если мы говорим о соседстве, то в данном случае Каспий является не разделительной линией, а объединяющим мостом для наших стран. У нас близкие повестки – и экономические, и политические в вопросах безопасности. Есть общие интересы, в частности, мы ставим такие же цели по реформированию нашей экономики, – отмечает заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Санат Кушкумбаев. – Сегодня речь идет о развитии транспортных артерий между нашими странами. Каспий в данном случае выступает этим соединительным мостом. Кроме того, у нас есть планы по развитию «срединного коридора». Это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий страны Центральной Азии, Кавказа через Турцию с Европой и через Центральную Азию с Китаем. То есть и Азербайджан, и Казахстан являются важными, ключевыми звеньями международных мультимодальных транспортных коридоров. Согласен с этим мнением и его коллега – председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, который отмечает, что за 30 лет Нур-Султан и Баку сумели укрепить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства и имеют большой потенциал для дальнейшего роста кооперации. – Хочется отметить важность развития «срединного коридора». Геополитическая ситуация позволяет увеличить товарооборот. Казахстан и Азербайджан должны укреплять свой потенциал в качестве транспортного хаба. Сейчас уже предпринимаются шаги по упрощению различных бюрократических процедур, – подчеркивает эксперт. Результатом проведенной работы можно считать увеличение объемов перевозок между Казахстаном и Азербайджаном за первые два месяца 2022-го на 149% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Ключевой партнер Азербайджан сегодня является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. Основные направления экспорта из нашей страны – железнодорожные локомотивы, нефтепродукты, пшеница, мучные кондитерские изделия. Мы закупаем в Азербайджане полимеры пропилена и этилена, упаковочные средства из текстиля, провода, кабели, плодоовощную продукцию и другое. Важным событием в торгово-экономических отношениях двух стран стала очередная казахстанская торгово-экономическая миссия в Баку в июне 2022 года. В результате состоявшихся переговоров отечественные экспортеры заключили с азербайджанскими партнерами контракты на сумму более 38 млн долларов. Большие надежды возлагаются и на созданный Деловой совет «Казахстан – Азербайджан», который должен служить платформой для диалога бизнес-кругов двух стран. Преимуществами этой структуры будут выработка рекомендаций для госорганов и оперативное решение возникающих проблемных вопросов на уровне бизнеса. Но все же ключевым событием этого года для двусторонних отношений стал официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Переговоры в узком и расширенном составе расставили приоритеты сотрудничества и определили перспективы их развития. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали два важных документа – Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и Комплексную программу развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022–2026 годы. Также был подписан ряд других межправительственных и межведомственных документов, задающих ориентиры сотрудничеству между нашими странами. К слову, экономикой оно не ограничивается. Ведь Казахстан и Азербайджан объединяют богатые культурные и исторические связи, основанные во многом на общих тюркских корнях. Для обеих стран это является важным элементом внешней и внутренней политики, позволяющим подчеркнуть этнокультурное родство и духовную близость двух народов. Во время визита Президента РК в Баку в резиденции «Загульба» состоялась презентация проекта Центра творческого развития для детей им. Курмангазы, который будет построен в азербайджанском городе Физули по поручению Главы нашего государства и станет подарком казахского народа азербайджанскому, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами. Этот подарок символичен: изнуренные войной Карабах и Восточный Зангезур сегодня динамично возрождаются, и Казахстан готов внести посильный вклад в это благородное дело. Центр творческого развития детей станет местом средоточия новых идей, дав возможность юным жителям Физули мечтать, творить и реализовывать самые смелые проекты. Новый импульс сотрудничеству между нашими странами, главным образом, конечно, в гуманитарной сфере, даст Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестаном и Шушей, который тоже был подписан по итогам официального визита Президента Казахстана в Азербайджан. Эти два города можно назвать духовными столицами государств-партнеров. Шуша, расположенная в предгорьях Карабахского хребта, интересна историей и богатыми культурными достопримечательностями. По одной из версий происхождения названия города, слово «шуша» означает «стекло». Согласно азербайджанскому преданию, создатель и первый правитель Карабахского ханства Панах-хан был настолько очарован местной природой, что сказал: «Что за прекрасное место, какой здесь чистый и прозрачный воздух, как будто из стекла. Здесь можно основать прекрасный город». Напомним, что в апреле 2021 года Туркестан был объявлен духовной столицей тюркского мира. В свою очередь Шуша станет культурной столицей тюркского мира в 2023 году. В общем и целом, оценивая итоги официального визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в столь символичный для развития дипломатических отношений год, эксперты наделяют его эпитетами «дружественный, добрососедский и стратегически важный». – Во-первых, встреча с Ильхамом Алиевым была ожидаемой, – пишет в своем Telegram-канале публицист и политический аналитик Никита Шаталов. – После визита в Турцию и появления концепции Большой Евразии стало очевидно, что Касым-Жомарт Токаев после начала боевых действий в Украине пытается пересобрать континент и выстроить новую сеть торгово-экономических связей. С Турцией мы договорились довести товарооборот до 10 миллиардов долларов, а Азербайджан – это мост между нашими экономиками. Есть важнейший фактор транзита углеводородов, который будет проходить по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. Кроме того, Азербайджан – это еще один выход в страны ЕС для нас. На фоне постоянно возникающих проблем с КТК Казахстану нужно диверсифицировать экспорт. Во-вторых, как обращает внимание эксперт, президенты договорились нарастить товарооборот между странами до 1 млрд долларов. За 7 месяцев 2022 года он уже вырос в 3,2 раза. – Это значимая цифра, но она объясняется эффектом низкой базы. Мы мало торговали и теперь наращиваем сотрудничество. Подписана комплексная программа развития сотрудничества, есть соглашение между правительствами, которое позволит выстроить системную работу по многим направлениям – от торговых до гуманитарных. Я бы отметил еще один момент: на встрече обсуждалась прокладка оптоволокна по дну Каспия. Интернет сейчас – такая же значимая инфраструктура, как и трубопроводы с нефтью. Поэтому и его нужно диверсифицировать, чтобы не зависеть только от РФ или КНР, – считает Никита Шаталов. В-третьих, как он отмечает, в отношениях между Нур-Султаном и Баку есть фактор soft power. – Токаев наградил Алиева орденом «Алтын Қыран», а также подарил Азербайджану Центр творческого развития для детей. Такой шаг рассчитан на будущие поколения и их восприятие Казахстана, который должен по-прежнему быть в их сознании братским государством. Строительство центра в городе, который в 2020 году снова стал азербайджанским, – символический шаг, демонстрирующий готовность и подставить плечо, и помочь с восстановлением в сложной ситуации, – отмечает эксперт. Пред. След. Пред. След.