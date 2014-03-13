Сегодня думать о будущем

Экономика
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Как сообщили в АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки, юбилейный вкладчик открыл образовательный депозит в алматинском филиале БТА Банка, который является банком – участником Государственной образовательной накопительной системы. 

Этим счастливцем оказался Кирилл Улитин, которому его мама открыла депозит «Образовательный». В память об этом знаменательном событии вкладчику вручили сувенирную золотую купюру и привилегированную платежную карту класса Gold с бесплатным годовым обслуживанием.

Напомним, Закон о Государственной образовательной накопительной системе в нашей стране принят в середине прошлого года. Суть новой накопительной системы проста: любой желающий может открыть депозит в банке, участвующем в программе, и накапливать деньги на будущую оплату обучения в учебных заведениях. По вкладу будет начислено не только солидное банковское вознаграждение, но и добавлена государственная премия в размере до 7% годовых после одного года размещения денег на депозите. Основное условие – вклад должен быть использован только на оплату обучения.

На данный момент новый вид депозита можно открыть в трех казахстанских банках, которые уже включились в государственную образовательную накопительную систему – БТА Банк, Темір Банк и Народный банк. Для пополнения вклада совсем необязательно обращаться непосредственно в отделение банка. Деньги можно вносить через терминалы самообслуживания или через интернет-банкинг, а также перечислением с платежной карточки или с текущего счета.

Мама юного вкладчика Лейла Юнусова рассказывает: «Меня заинтересовала очень высокая ставка по депозиту – до 15,3%. Теперь я уверена, что смогу в будущем оплатить обучение сына благодаря этому вкладу. Это хорошая возможность для тех, кто уже сегодня задумывается о будущем своих детей, накопить деньги на качественное образование, воспользоваться гарантией и поддержкой государства».

Анна КЛИМОВИЧ

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