Сегодня городские автобусы будут ходить до утра в Астане

Городские автобусы в день "Премии Муз-ТВ" будут курсировать по маршруту до утра. Всего на рейс выйдут порядка ста автобусов. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz
сообщил заместитель руководителя управления городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны Абдыхамит Тамабаев.
"В день "Премии Муз-ТВ" столичные автобусы будут ходить по графику, а потом, по мере необходимости, продолжат движение от стадиона "Астана Арена" по привычному маршруту до конца мероприятия. Всего будет задействовано порядка ста автобусов", – сообщил Абдыхамит Тамабаев.
По его данным, курсировать будут автобусы №10, №12, №27, №30, №40, №41, №43. Оплата за проезд будет стандартной – 90 тенге.
Учитывая ограниченное количество парковочных мест, для удобства участников будут организованы прямые автобусные маршруты: со Дворца спорта "Казахстан" – в 17.30, с площади у Цирка – в 18.00, с мечети "Нур Астана" – в 18.00 и с парковки у стадиона имени Мунайтпасова – в 17.30. Цена за проезд также составит 90 тенге. Эти автобусы также будут вывозить гостей мероприятия со стадиона на точки сбора.