Сегодня и завтра трансплантологии

Профессор Олег Руммо – транс­плантолог с мировым именем, возглавляет республиканский научно-практический центр «Трансплантация органов и тканей» Республики Беларусь. Первая успешная трансплантация печени в Казахстане проведена именно Олегом Олеговичем. С тех пор под его руководством в Алматы и Астане прошел ряд успешных операций по пересадке органов.

В Шымкент профессор прибыл в рамках программы международного сотрудничества, предполагающей обучение медиков Южного Казахстана современным технологиям лечения пациентов. Вместе с О. Руммо в Шымкент приехали два хирурга-трансплантолога и анес­тезиолог-ревматолог. Совместно со специалистами Шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи проведены четыре операции по пересадке почек. По сути дела, речь идет о проведении восьми операций, ведь донорами выступили родственники людей, поделившиеся своими здоровыми органами, чтобы продлить жизнь страдающим почечной недостаточностью. Причем ряд операций шымкентские медики провели самостоятельно, что свидетельствует об их высоком профессиональном мастерстве. Двум пациентам выполнены обширные резекционные вмешательства на печени, еще один человек прооперирован по поводу серьезных проблем с поджелудочной железой.

Технологии по трансплантации органов южане осваивают с прошлого года. В рамках реализации поручения Нурсултана Назарбаева о вхождении Шымкента в тройку городов респуб­лики с динамично развивающимся экономическим, производственным и социальным секторами, управление здравоохранения Южно-Казахстанской области в 2013 году заключило двусторонний меморандум о сотрудничестве с госпиталем Аннам Корейского Университета (г. Сеул). Он предусматривает обмен опытом, консультации и обучение местных кадров ведущими специалистами Южной Кореи по различным направлениям медицины, в том числе по вопросам трансплантации почек. При помощи корейских специалистов уже проведено 11 операций по транс­плантации почек на базе ШГБСМП. Все пациенты уже вошли в обычный ритм жизни и избавились от необходимости регулярно приходить на процедуру гемодиализа.

– Приезд белорусских медиков стал своего рода продолжением программы по активному трансферту высоких технологий в систему здравоохранения региона, – убежден начальник областного управления здравоохранения Жумагали Исмаилов. – Такое сотрудничество позволит повысить уровень квалификации местных кадров, поднять планку оказания медицинской помощи населению на более высокую ступень. Сегодня эта больница обладает необходимой кадровой базой и материально-техническим оснащением.

Белорусы провели мастер-класс для 30 специалистов, непосредственно связанных с трансплантационной службой – нефрологов, урологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов. Миссия профессора Олега Руммо не ограничилась проведением лекционного курса и операциями. В его задачу входила также оценка готовности трансплантационной службы региона к проведению операций по пересадке печени. Дело в том, что уже осенью предполагается провести в Шымкенте первую операцию по трансплантации печени. Скорее всего, она пройдет под патронатом белорусских медиков. В Южном Казахстане в таком вмешательстве остро нуждаются как минимум два десятка пациентов.

– То, что сегодня в Шымкенте развивают трансплантацию органов, на мой взгляд, очень правильно, – считает Олег Руммо. – Территория Беларуси значительно меньше Казахстана. До Минска с любого конца страны расстояние не превышает 350 километров. Тем не менее мы считаем, что наши граж­дане должны наблюдаться еще ближе к дому. Для этого практически в каждой области Беларуси есть региональные центры трансплантации почек, в которых проводятся операции и ведется наб­людение за пациентами. С моей точки зрения, не есть хорошо, если человека оперируют за полторы-две тысячи километров от дома, где его затем никто не сможет проконсультировать и оказать при необходимости экстренную помощь. Это может свести на нет огромный труд людей, сделавших сложнейшую операцию, и финансовые средства государства, выделяемые на то, чтобы дать человеку новое качество жизни.

– То есть вы считаете, что в нашей стране необходимо создавать подобные центры в каждом регионе?

– Я в этом глубоко убежден. Но только при условии, что есть желание со стороны заинтересованных людей и возможность соответствующего финансирования, учитывая, что это сопряжено с очень высокими затратами. Насколько я знаю, в Шымкенте проживает более 60 человек, которые перенесли операцию по пересадке донорской почки в ближнем и дальнем зарубежье. Сейчас все они пожизненно получают бесплатные иммуносупрессивные препараты и проходят реабилитацию. Все эти люди нуждаются в регулярных консультациях и обследованиях. В таких центрах необходимо делать минимум 20 операций в год, иначе не будет достаточного опыта и квалификации у медиков, и, соответственно, качество операций будет хуже, чем в столице. Поэтому в Беларуси открываются подобные центры только при наличии таких условий.

– Олег Олегович, как вы оцениваете возможности шымкентской клиники, замахнувшейся в ближайшей перспективе на проведение операций по пересадке печени?

– В Беларуси в прошлом году выполнено 310 пересадок почек, из которых 175 – в Минске. Все остальные – в региональных клиниках. Что касается трансплантации печени, то их проведено за год 66, и все прошли в возглавляемом мной центре «Трансплантация органов и тканей». В областях пока не созрели для того, чтобы внедрить эту технологию. Только в прошлом году в Бресте сделана первая пилотная пересадка печени. В нынешнем году там запланировано более десятка таких операций, этого вполне достаточно.

На мой взгляд, в Шымкенте есть все условия для того, чтобы начать осваивать технологию пересадки печени. В ходе выполнения достаточно сложных операций на печени и поджелудочной железе я убедился в том, что здесь есть огромное желание со стороны руководства области и департамента здравоохранения, хорошо обученные кадры и необходимое материально-техническое обеспечение для проведения сложных оперативных вмешательств. Больница скорой медицинской помощи – очень перспективная клиника в плане развития трансплантологии.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент