​Сегодня – инвестор, завтра – партнер

Главная цель мероприятия – сверка часов в условиях формирования устойчивой стратегии привлечения инвестиций «нового поколения» в Казахстан. В форуме также приняли участие представители крупных финансовых организаций, посольств, зарубежных СМИ из 30 стран. Руководители таких международных компаний, как Nasdaq, Mitsui & Co., Master Card, Yildirim Holding, World Bank, COSCO Shiping, COFCO, China Gezhouba International Engineering, РОСАТОМ, Tokyo Rope, Alstom и многих других, активно обсуждали вопросы, касающиеся инвестиционных предложений и перспектив делового сотрудничества с РК.

В ходе пленарной сессии «Прог­рамма экономических реформ Казахстана: вызовы и возможности» Бакытжан Сагинтаев рассказал участникам форума о мерах, принимаемых Правительством РК по улучшению инвестиционного климата и расширению возможностей для эффективного использования зарубежного капитала.

– Благодаря принятым мерам в текущем году за 10 месяцев рост ВВП составил 4%. Восстанавливаются частные инвестиции и потребительская активность населения, – отметил Премьер-министр.

По его словам, реализация новых масштабных реформ (конституционная, модернизация общественного сознания, новая модель экономического роста) ознаменовывает вступление страны в очередной этап развития и окажет в перспективе существенное влия­ние на продвижение Казахстана в топ-30 развитых стран мира.

Запущенная в РК программа Треть­ей модернизации, направленная на масштабное технологическое обновление, открывает новые возможности для инвесторов в различных секторах экономики: металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве, обрабатываю­щей, пищевой промышленности и других. Постоянно развивающее­ся транспортно-логистическое «плечо» для выхода на ключевые мировые рынки повышает привлекательность Казахстана для бизнеса.

Казахстан своевременно вводит инновационные новшества. На сегодня подготовлена «дорожная карта» цифровизации базовых отраслей экономики, совместно с заинтересованными партнерами планируется значительно повысить производительность труда на предприятиях, в том числе промышленных, отметил Бакыт­жан Сагинтаев.

Он также подчеркнул, что инвес­торы получают выход на крупнейшие рынки сбыта благодаря интеграционной политике Казахстана. Серьезные перспективы для них открываются, в частности, в рамках Евразийского экономического союза. Еще один позитивный аспект – непосредственная близость крупнейших рынков стран Азии: Китая, Ирана, Пакистана, Индии.

Большим подспорьем должен стать и Международный финансовый центр «Астана», который будет не только «мостом» интеграции с международными биржами, но и структурой, где инвесторы смогут разрешать возникающие споры на принципах и нормах британского права с судопроизводством на английском языке. С 1 января 2018 года любой инвестор, соглас­но принципу экстерриториальности, вне зависимости от места реализации его проекта на территории страны, сможет обратиться в МФЦА.

Премьер-министр также призвал зарубежные компании к участию во второй масштабной «волне» приватизации, осуществляемой в Казахстане в целях снижения доли государства на рынке. В рамках этой акции более 900 компаний квазигосударственного сектора будут переданы в конкурентную среду.

Относительно реформ, проводимых в стране в рамках Плана нации, отмечалось, что в 2018 году работа Правительства будет базироваться на принципах обеспечения незыб­лемости частной собственности, верховенства закона и транспарент­ности. Кроме того, будет реализовываться специальная «дорожная карта» по имплементации рекомендаций, стандартов и практик стран – членов ОЭСР в национальное законодательство.

В завершение выступления

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подчеркнул решимость Правительства создать наилучшие условия для бизнеса. В частности, намечено повысить качество консультационных услуг госорганов для инвесторов – ответ по запросу будет предоставляться в течение 10 рабочих дней на английском языке.

К слову, начиная с 2020 года иностранным инвесторам все госуслуги будут предоставляться на английском языке. На нем же намечено публиковать ключевые для инвесторов нормативно-правовые акты. Есть планы по улучшению условий въезда в страну для иностранных инвесторов.

В дискуссиях на заявленную тему приняли участие генеральный директор «РУСАЛ» Владислав Соловь­ев, исполнительный директор, руководитель департамента развивающихся рынков корпорации MUFG Кристофер Маркс, ведущий экономист по вопросам торговли и глобальной конкурентоспособности Всемирного банка Стефка Славова, эксперт по работе со стратегическими клиентами Aberdeen Asset Management Джон Кэмпбелл и другие спикеры.

Затрагивая тему привлечения инвестиций, международные экс­перты отметили, что в Казахстане ощущается такая высокая динамика реформ, что инвесторы порой не поспевают за видением Правительства страны. Кроме того, у инвесторов, присутствую­щих на рынке страны, уже есть своя специфическая и технологическая ниша. Например, японские компании традиционно работают в базовых отраслях экономики рес­публики – автопроме, атомпроме. Но как убедить этих стратегических партнеров целенаправленно двигаться вперед, в фарватере проводимой модернизации, в том числе в сфере цифровизации? И почему бы не привлечь в страну другие японские компании, идущие на гребне технологического прогресса в области цифровизации?

По мнению Джона Кэмпбелла, сегодня Казахстану целесообразно привлекать в качестве стратегичес­ких партнеров именно технологических гигантов, например, таких как Google и Panasonic.

– Когда-то Польша была известна своими тракторами, электрическими лампочками и малобюджетными автомобилями. Сегодня же эта страна позиционируется в качестве места, где создаются новые технологии. Даже компания «Самсунг» имеет здесь свой центр разработки приложений, в том числе потому, что тут имеются недорогие, но качественные инженерные кадры, – заметил эксперт.

В своих комментариях Бакытжан Сагинтаев отметил, что в рамках предстоящего Дня индустриализации в Казахстане ожидается запуск нового предприятия по производству алюминиевых автомобильных дисков. Если раньше в металлургической отрасли дальше производства первичных продуктов дело не доходило, то сегодня в этой сфере уже создается собственная цепочка добавленной стоимости, есть выход на новые уровни технологических переделов.

– Такие же цепочки можно соз­давать и в любой другой отрасли совместно с нашими партнерами. Для этого мы и собрались здесь, чтобы обсудить соответствующие возможности и прийти к каким-то решениям, – сказал Премьер-министр.

В ходе панельной дискуссии на тему «Частные инвестиции в производственно-экономическую и социальную инфраструктуру Казахстана: стимулы роста» были обсуждены вопросы транзитного потенциала Казахстана как страны, связывающей Европу и Азию.

На панельной дискуссии «Индуст­рия 4.0 – новый этап экономичес­кой модернизации Казахстана» с учас­тием заместителя Премьер-минист­ра Аскара Жумагалиева были рассмотрены возможности и пути внедрения на предприятиях передовых технологических разработок, связанных с использованием промышленного Интернета, 3D-печати, робототехники, аналитики больших данных, искусственного интеллекта, машинного обучения. Эксперты также обсудили вопросы регулирования внедрения новых технологий на законодательном уровне.

По итогам форума состоялось подписание 12 соглашений и меморандумов на общую сумму свыше 3,2 млрд долларов. В частности, подписаны протокол итоговых переговоров по проекту БАКАД, меморандумы о взаимопонимании по созданию автомобильного пункта пропуска «Нур жолы» на участке автодороги Западная Европа – Западный Китай, по строительству производства технических газов для нужд ПНХЗ/АНПЗ.

Также были подписаны меморандумы по строительству агроиндустриального комплекса в Алматинской области, молочно-товарной фермы – в Жамбылской, по реализации проекта производства средств защиты растений, завода по переработке фруктов, индустриального комплекса по производству и переработке мяса, завода по производству высококачественной извести.

Подписаны также протокол о намерениях по созданию единой холдинговой компании Aina Holdings B.V. и приобретении доли участия в ТОО «Молочная ферма «Айна», меморандум о взаимопонимании по проекту производства кальцинированной соды, инвестиционное соглашение по проекту «Производство керамических плит», а также совместном предприятии по проекту «Строительство газопоршневой электростанции».