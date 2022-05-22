Сегодня исполнилось 30 лет со дня вступления Казахстана в ЮНЕСКО

Пресс-служба Главы государства напомнила о том, что в этот день 30 лет назад - 22 мая 1992 года - Казахстан вступил в ЮНЕСКО, сообщает Kazpravda.kz.
Первым объектом Казахстана, внесенным в список ЮНЕСКО, стал Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, отметили в пресс-службе Президента.
Касым-Жомарт Токаев с Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором, май 1992 года, Париж.
Объекты Казахстана, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО:
Культурные объекты:
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, 2003 год;
- Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, 2004 год;
- Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, 2014 год.
Природные объекты:
- Сары-Арка – степь и озера северного Казахстана, 2008 год;
- Западный Тянь-Шань, 2016 год.
Также пресс-служба опубликовала совместное фото Касым-Жомарта Токаева и Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора после церемонии подписания акта о вступлении Казахстана в ЮНЕСКО 22 мая 1992 года.