Сегодня копить предпочтительней

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По данным НБ РК, депозиты юридических лиц в тенге выросли с начала года на 37,4%, превысив 4,8 трлн тенге, а депозиты физических лиц, увеличившись за этот же период на 59,7%, составили 2 284 млрд тенге. Вкладчиков банков привлекают высокие ставки по тенговым депозитам. Так, по данным регулятора, в июне средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 12,8%, по депозитам физических лиц – 11,6%.



В целом накопления казахстанцев в депозитных организациях на конец июня составили 16 816,6 млрд тенге. При этом депозиты юридических лиц достигли 9 781,7 млрд тенге, а физических лиц – превысили 7 трлн тенге.

