​Сегодня – «Матч звезд» КХЛ

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
фото с сайта ХК «Торпедо»

Кстати, «ястребы» – не только лидеры Восточной конференции. Они одними из первых застолбили себе место в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Ну а игра с «Барысом» протекала так.

Исход матча был, собственно говоря, решен уже в первом периоде, когда россияне забили в ворота казахстанцев четыре шайбы (причем первую – уже на 30-й секунде). Отквитать один гол им удалось лишь при счете – 0:5 (отличился Найджел Доус). Вторую шайбу в ворота россиян спустя некоторое время провел и Роман Старченко, на что соперники ответили еще двумя разящими атаками. Таким образом, для «Барыса» прервалась серия из десяти подряд побед на домашней арене.

Строгое наказание ожидает нашего юного тафгая Дамира Рыспаева, который одним ударом отправил на лед защитника гостей Михала Кемпны и «автоматом» получил дисциплинарный штраф до конца игры. Скорее всего, последуют и другие санкции, так как он по ходу сезона не раз становился зачинщиком кулачных поединков.

Не смог обновить свой рекорд КХЛ по продолжительности результативной серии в одном сезоне Брендон Боченски. Напомним, что в предыдущем мачте против белорусской команды капитан нашей команды, забросив шайбу и сделав передачу, довел свою результативную серию до 15 игр. Он превзошел достижение, которое ранее делили Александр Овечкин (выступавший в московском «Динамо» в 2012/13 году, а сейчас блистающий в НХЛ) и Александр Радулов («Салават Юлаев» – 2010/11, ЦСКА – 2012/13).

Но нам, болельщикам, думается, стоит забыть эту игру – ведь поражения случаются. А помогут нам в этом игроки «Барыса» Кевин Даллмэн и Найджел Доус, которые сегодня в Москве сыграют в «Матче звезд» за команду Востока.

В это же время порадовали нас команды, выступающие в ВХЛ. В Караганде «Сарыарка» в овертайме одолела казанский «Барс» со счетом 4:3, а в Усть-Каменогорске набравший ход ХК «Торпедо» обыграл со счетом 2:1 альментьевский «Нефтяник». Восточноказахстанцы сейчас располагаются на 10-м месте в турнирной таблице и являются одними из главных претендентов на Кубок Братины (благодаря тому что поменяли почерк игры и сейчас сметают всех на своем пути). А вот «беркуты» находятся на 11-й строчке, при этом в их игре наблюдается некоторый спад.

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