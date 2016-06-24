Фото с сайта championat.com
Сегодня в ФФК в 11.00 пройдет пресс-конференция, посвященная назначению главного тренера сборной Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
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По информации sports.kz
, скорее всего, им станет известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов, недавно подавший в отставку в уральском "Акжайыке".Фото с сайта sports.kz
Напомним, президент ФФК Ерлан Кожагапанов обещал, что тренера изберут народным голосованием, которое должно было завершиться в конце января, однако официально сменщика россиянина Юрия Красножана назовут только в середине года, после существенного давления со стороны общественности.