Свежий выпуск Сегодня – пьяница, завтра – убийца? 22 июня 2022 г. 7:56 Наталья Денисова В Кызылорде в областной прокуратуре прошло заседание коллегии по вопросу предупреждения преступлений, направленных против личности: убийств, причинения тяжких телесных повреждений. В совещании приняли участие руководители правоохранительных органов, областного управления занятости и социальных программ, управления здравоохранения области и регионального центра психического здоровья. – Несмотря на плановые профилактические работы по борьбе с преступностью, пока в регионе не снижается число тяжких преступлений, – рассказали в областной прокуратуре. – Например, за первые пять месяцев текущего года зарегистрировано 14 убийств и покушений на них, не меньше чем в прошлом году, а по причинениям тяжких телесных повреждений рост показателя составил 38%, и криминогенная ситуация осложнена. Прокуратурой ранее уже было проведено совещание, где обсудили причины и последствия совершения гражданами тяжких преступлений, намечен ряд мероприятий. – Усугублению общей криминогенной ситуации способствует недостаточная профилактическая работа полиции, а также местных исполнительных органов, – сообщили в надзорном органе. В областной прокуратуре проанализировали причины десятков преступлений и назвали основные. – Безработица, пьянство, отсутствие культуры поведения, речевой культуры, навыков общения в социуме, – перечислили их в прокуратуре. – За пять месяцев этого года от рук злоумышленников скончались 11 человек. Половина из 26 подозреваемых по данным делам – безработные и ранее судимые граждане, также это люди, находившиеся на момент совершения преступления в алкогольном опьянении, и те, кто не может отвечать за свои действия. Хуже всего, что большинство таких преступлений совершались в общественных местах. И начинались они зачастую с оскорблений, унижений, словесных баталий. По умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью проходят 15 подозреваемых. Половина из них безработные, а далее – пьющие и ранее судимые граждане. Одной из причин роста тяжких преступлении в Кызылординской области прокуроры называют отсутствие профилактической работы в сферах образования, трудоустройства и у наркологического центра. На коллегии принято несколько решений. Вести ежедневный плотный мониторинг по зарегистрированным правонарушениям в районах региона и на 15 участках города Кызылорды, а также более эффективно использовать патрульную службу. Каждому участковому инспектору региона на прикрепленной за ним территории провести профилактическую работу с гражданами, состоящими на учете в полиции, в семьях, где часто происходят бытовые ссоры. Поднять вопрос перед акиматом Кызылорды по установке дополнительных видеокамер, учесть необходимость данного вопроса для профилактики уголовных правонарушений, в первую очередь провести работу по установке видеокамер во дворах многоэтажных домов. – Также в населенных пунктах региона пройдут проверки торговых точек, не продают ли где алкогольную продукцию в неразрешенное время, без соответствующей лицензии. При установлении таких фактов владельцы магазинов будут наказаны по всей строгости закона, – сообщили в прокуратуре Кызылординской области.