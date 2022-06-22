Сегодня – пьяница, завтра – убийца?

В Кызылорде в областной прокуратуре прошло заседание коллегии по вопросу предупреждения преступлений, направленных против личности: убийств, причинения тяжких телесных повреждений.

В совещании приняли участие руководители правоохранительных органов, областного управления занятости и социальных программ, управления здравоохранения области и регио­нального центра психического здоровья.

– Несмотря на плановые профилактические работы по борьбе с преступностью, пока в регионе не снижается число тяжких преступлений, – рассказали в областной прокуратуре. – Например, за первые пять месяцев текущего года зарегистрировано 14 убийств и покушений на них, не меньше чем в прошлом году, а по причинениям тяжких телесных повреждений рост показателя составил 38%, и криминогенная ситуация осложнена.

Прокуратурой ранее уже было проведено совещание, где обсудили причины и последствия совершения гражданами тяжких преступлений, намечен ряд мероприятий.

– Усугублению общей криминогенной ситуации способствует недостаточная профилактическая работа полиции, а также местных исполнительных органов, – сообщили в надзорном органе.

В областной прокуратуре про­анализировали причины десятков преступлений и назвали основные.

– Безработица, пьянство, отсутствие культуры поведения, речевой культуры, навыков общения в социуме, – перечислили их в прокуратуре. – За пять месяцев этого года от рук злоумышленников скончались 11 человек. Половина из 26 подозреваемых по данным делам – безработные и ранее судимые граждане, также это люди, находившиеся на ­момент совершения преступления в алкогольном опьянении, и те, кто не может отвечать за свои действия. Хуже всего, что большинство таких преступлений совершались в общественных местах. И начинались они зачастую с оскорблений, унижений, словесных баталий. По умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью проходят 15 подозреваемых. Половина из них безработные, а далее – пьющие и ранее судимые граждане.

Одной из причин роста тяжких преступлении в Кызылординской области прокуроры называют отсутствие профилактической работы в сферах образования, трудоустройства и у наркологического центра.

На коллегии принято несколько решений. Вести ежедневный плотный мониторинг по зарегистрированным правонарушениям в районах региона и на 15 участках города Кызылорды, а также более эффективно использовать патрульную службу.

Каждому участковому инспектору региона на прикрепленной за ним территории провести профилактическую работу с граж­данами, состоящими на учете в полиции, в семьях, где часто происходят бытовые ссоры. Поднять вопрос перед акиматом Кызылорды по установке дополнительных видеокамер, учесть необходимость данного вопроса для профилактики уголовных правонарушений, в первую очередь провести работу по установке видеокамер во дворах многоэтажных домов.

– Также в населенных пунктах региона пройдут проверки торговых точек, не продают ли где алкогольную продукцию в неразрешенное время, без соответствующей лицензии. При установлении таких фактов владельцы магазинов будут наказаны по всей строгости закона, – сообщили в прокуратуре Кызылординской области.