Мудрая политика Елбасы, основанная на принципе единства, 30 лет назад вывела страну из предрассветной тьмы к заре независимости. Долгие годы рядом с Нурсултаном Назарбаевым были его верные соратники, коллеги, друзья. Сегодня, с высоты пройденных лет, легко рассуждать и давать оценку прошедшим событиям, но крутить колесо истории под мощным ветром перемен – дело нелегкое. Малейшая ошибка могла обернуться непоправимой трагедией. Как ковалась независимость, каким был путь к ней рассказывает государственный и общественный деятель, доктор филологических наук Мырзатай Жолдасбеков.
Накануне
Декабрь 1986 года переломил историю страны, предвосхитив будущее. Тот знаменитый Пленум ЦК, на котором центр принял одно из самых неверных и политически недальновидных решений, всколыхнул народ. В итоге недовольная решением власти молодежь вышла на площадь в Алматы, Кокшетау, Шымкенте и ряде других городов.
Декабрьские события в современной истории Казахстана – одна из самых трагичных страниц, до сих пор не получившая должной оценки. Но именно они, молодежь, вышедшая в стужу и мороз, требуя изменения решения центра, стали первыми ласточками, предвестниками грядущих перемен, свидетельством обновленного сознания общества.
– Это был один из самых сложных периодов для всего народа. Молодежь подавили, применив силу, начались повальные репрессии. По статистике, после декабрьских событий были арестованы 8 500 человек, осуждены 83, приговорены к высшей мере наказания – расстрелу – 2 человека. От должности были освобождены 12 ректоров вузов, свыше 900 человек получили административные взыскания и наказания, – говорит Мырзатай Жолдасбеков.
Конечно, народ был напуган, но протестные настроения все же витали в воздухе. Поэтому, когда через 3 года встал вопрос о замене руководителя, центр, учитывая прежнюю ошибку, понимал, что нужен человек из народа, коренной национальности.
Кандидатуры было три: Мендибаев, Ауельбеков и Назарбаев. И хотя знаем, что Мендибаев пустил в ход разные козыри и очень хотел заполучить власть, авторитет Назарбаева среди народа уже тогда был высоким.
Без утайки могу сказать, что решению ЦК, утвердившего Нурсултана Абишевича, я был рад, я знал его, его способности, понимал, что именно такой человек нужен сейчас у руля корабля, который идет по штормовому морю. На дворе стоял 1989 год, время было беспокойное, уже были слышны звуки трещавшей по швам империи.
Годы спустя я убедился – народ не зря возлагал на него свои надежды.
Юноша с горящим взором
«Впервые Нурсултана Назарбаева я увидел в 1958 году, когда, будучи студентом КазГУ имени аль-Фараби, был отправлен на государственную практику в школу в поселке Каскелен.
Учился я отлично, преподавал с удовольствием, в школьный режим втянулся быстро. И учитель истории Сеитхан Исаев предложил мне выполнять также функции заместителя директора школы по учебной работе.
В молодости все в новинку и интересно, я согласился. Директором школы был некто Байжанов, он тоже был доволен моей работой.
Десятый класс, где учился Назарбаев был самым сильным в школе, все ребята были как на подбор, умные, начитанные. Юные практикантки, неискушенные в педагогической деятельности, побаивались их, старались не брать этот класс. Потому что ребята буквально засыпали вопросами, оконфузиться было страшно, ведь сами еще юные.
Я преподавал им казахскую литературу, запомнил Нурсултана Назарбаева, юношу с горящими глазами, пытливо задающего вопросы, знающего всегда больше того, что было в учебниках.
Позже мы общались, когда Нурсултан Абишевич уже трудился в Караганде, был вторым секретарем обкома. Помню, как-то поехали с супругой в Караганду, встретились там с парой Назарбаевых, вместе гуляли, ходили в гости к общим друзьям, ездили в Каркаралы. Тогда ведь как проводили время в гостях?
Пели песни, играли на домбре, рассказывали шуточные истории. И как-то за столом Нурсултан Абишевич, перебирая струны домбры, сказал: «Қазақпен домбыра егіз, бұл мәңгілік».
Запомнилось потому, что тогда я открыл для себя одну из многих сторон его личности. Он не просто любит песни, он любит свой народ, понимает его душу, понял я тогда и не ошибся в своих догадках. Когда несколько лет назад был учрежден национальный День домбры, я понял, что он воплотил одно из своих мечтаний – придал домбре особый статус, которого она заслуживает.
Также запомнилась поездка в дом родителей Сары Алпысовны, они были замечательными людьми, достойными представителями своей эпохи.
Доброжелательность к людям, природная мягкость Сары Алпысовны идет от родителей. Когда она задумала организовать благотворительный детский фонд, чтобы помогать детям, встал вопрос о его названии. Оно должно было быть емким, но вместе с тем очень содержательным, понятным на любом языке мира. Среди других наименований Сара Алпысовна выбрала предложенный мной вариант, так родился «Бөбек».
Как человек, работавший вместе с Елбасы, могу утверждать, что он всегда отличался принципиальностью, был строгим, но справедливым руководителем, не терпящим обходных путей.
Еще в бытность мою ректором Талдыкорганского пединститута произошел один случай. Нурсултан Абишевич тогда занимал пост секретаря ЦК Алматинского обкома.
Работу свою я любил, дело спорилось, коллектив меня поддерживал. Но со стороны руководства Талдыкорганского обкома начались необъяснимые гонения, основанные на инсинуациях и досужих домыслах. Дело дошло вплоть до слежения за мной.
Я позвонил Нурсултану Абишевичу, сказал, что у меня к нему есть дело, и приехал к нему в Алматы. Тогда мы просидели всю ночь, я рассказал как есть.
Конечно, он был возмущен несправедливостью, тем, что личные мотивы преобладают над государственными, и вмешался. Все репрессии сразу же прекратились, потому что хода беспочвенным обвинениям он никогда не давал.
Заря
Первые годы независимости были для нас сложными и радостными одновременно. Конечно, было ни с чем не сравнимое чувство свободы, ощущения, что сбылась мечта наших предков, что Казахстан теперь – независимая страна.
Но свобода давалась нам непросто. В багаже у нас имелись разрушенные предприятия, стремительно падающая и развалившаяся экономика, повлекшая за собой ворох социальных проблем. Кроме того, существовала реальная угроза возникновения гражданской войны, градус очагов недовольства был очень высоким, ситуация была накалена до предела. Достаточно было слабой искры, чтобы начался огонь, который бы сожрал на своем пути остатки нормальной жизни. Вот с таким багажом и наследством он начал свой путь Лидера нации.
Мы жили и работали как на пороховой бочке. Елбасы попутно решал проблемы социальные, умело расставлял приоритеты, успокаивал народ, умел говорить и убеждать. Он лично встречался с народом, который с недоверием относился к происходящему в стране. Люди остались без работы, в регионах были перебои с электричеством, водой, месяцами не получали зарплат учителя, врачи. Сотни и тысячи семей остались без возможности заработать, на те годы пришелся и пик уезжающих из страны казахстанцев.
На встречах Елбасы рассказывал как есть, объяснял и делился планами. И народ ему поверил, пошел за ним. Это была победа разума над эмоциями.
Одним из первых указов Елбасы на посту Президента РК был документ о закрытии Семипалатинского полигона. Этот шаг, дальновидный и продуманный, продиктованный заботой о своем народе, заслуженно заглушил голоса скептиков.
И с каждым годом они звучали все тише, потому что люди видели и ощущали на себе результаты позитивных перемен.
Ситуация была под контролем, на месте закрытых предприятий открывались новые, люди почувствовали, дела стабилизируются, все идет на улучшение.
Самые страшные прогнозы в отношении Казахстана как нового очага напряженного межнационального конфликта не сбылись. Народ понял, что слова Президента о том, что сила в единстве, – не пустой звук, что успех не приходит в разобщенное и терзаемое войной общество. И это была большая личная заслуга Елбасы.
Счастье идет к единству
И изобилие, и благодать, и благополучие, и успех идут в тот дом, где живет единство, говорят казахи. Эта мудрость народа, проверенная веками.
И эту мудрость претворяет в жизнь Елбасы. Его роль в сохранении мира в стране огромна.
Сегодня, когда самые сложные рубежи пройдены, этап восстановления руин постсоветского периода завершен и построено новое государство, начали звучать голоса, обесценивающие усилия, положенные ради сохранения мира.
Но это голоса недалеких людей, не понимающих всей сложности ситуации или намеренно пытающихся внести раскол и смуту.
Мир – это самая твердая валюта, которая ценится выше всего остального. На территории, охваченные войной, захлебывающиеся ненавистью, не приходят инвесторы, не проводятся форумы, вместо развития и перспектив там разводят огонь вражды, который не греет, а сжигает все живое, оставляя после себя лишь пепелище.
Благодаря Елбасы Казахстан стал узнаваем в мире, страна имеет свою позицию, свое лицо. Инициированные им международные форумы, такие как Съезд лидеров мировых религий, Саммит ОБСЕ, Зимние Азиатские игры, Всемирный экономический форум молодежи, ЭКСПО-2017, и другие встречи на высоком уровне заложили прочный фундамент сотрудничества, Казахстан приобрел имидж государства, сумевшего не только сохранить мир в своем доме, но и умеющего призывать к этому других.
Так, например, находясь на посту председателя ОБСЕ, Казахстан вел работу по нескольким направлениям, большое внимание уделяя урегулированию замороженных конфликтов, обеспечению вопросов безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Роль Елбасы в становлении современного Казахстана неоценимо высока. И каждый из нас должен это понимать.