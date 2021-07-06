Общество
Сегодня, с высоты пройденных лет, легко рассуждать и давать оценку прошедшим событиям, но крутить колесо истории под мощным ветром перемен – дело нелегкое
Мудрая политика Елбасы, основанная на принципе единства, 30 лет назад вывела страну из предрассветной тьмы к заре независимости. Долгие годы рядом с Нурсултаном Назарбаевым были его верные соратники, коллеги, друзья. Сегодня, с высоты пройденных лет, легко рассуждать и давать оценку прошедшим событиям, но крутить колесо истории под мощным ветром перемен – дело нелегкое. Малейшая ошибка могла обернуться непоправимой трагедией. Как ковалась независимость, каким был путь к ней рассказывает государственный и общественный деятель, доктор филологических наук Мырзатай Жолдасбеков.

Накануне
Декабрь 1986 года переломил историю страны, предвосхитив будущее. Тот знаменитый Пленум ЦК, на котором центр принял одно из самых неверных и политически недальновидных решений, всколыхнул народ. В итоге недовольная решением власти молодежь вышла на площадь в Алматы, Кокшетау, Шымкенте и ряде других городов.

Декабрьские события в современной истории Казахстана – одна из самых трагичных страниц, до сих пор не получившая должной оценки. Но именно они, молодежь, вышедшая в стужу и мороз, требуя изменения решения центра, стали первыми ласточками, предвестниками грядущих перемен, свидетельством обновленного сознания общества.
– Это был один из самых сложных периодов для всего народа. Молодежь подавили, применив силу, начались повальные репрессии. По статистике, после декабрьских событий были арестованы 8 500 человек, осуждены 83, приговорены к высшей мере наказания – расстрелу – 2 человека. От должности были освобождены 12 ректоров вузов, свыше 900 человек получили административные взыскания и наказания, – говорит Мырзатай Жолдасбеков.
Конечно, народ был напуган, но протестные настроения все же витали в воздухе. Поэтому, когда через 3 года встал вопрос о замене руководителя, центр, учитывая прежнюю ошибку, понимал, что нужен человек из народа, коренной национальности.
Кандидатуры было три: Мендибаев, Ауельбеков и Назарбаев. И хотя знаем, что Мендибаев пус­тил в ход разные козыри и очень хотел заполучить власть, авторитет Назарбаева среди народа уже тогда был высоким.

Без утайки могу сказать, что решению ЦК, утвердившего Нурсултана Абишевича, я был рад, я знал его, его способности, понимал, что именно такой человек нужен сейчас у руля корабля, который идет по штормовому морю. На дворе стоял 1989 год, время было беспокойное, уже были слышны звуки трещавшей по швам империи.
Годы спустя я убедился – народ не зря возлагал на него свои надежды.

Юноша с горящим взором
«Впервые Нурсултана Назарбаева я увидел в 1958 году, когда, будучи студентом КазГУ имени аль-Фараби, был отправлен на государственную практику в школу в поселке Каскелен.
Учился я отлично, преподавал с удовольствием, в школьный режим втянулся быстро. И учитель истории Сеитхан Исаев предложил мне выполнять также функ­ции заместителя директора школы по учебной работе.
В молодости все в новинку и интересно, я согласился. Директором школы был некто Байжанов, он тоже был доволен моей работой.
Десятый класс, где учился Назарбаев был самым сильным в школе, все ребята были как на подбор, умные, начитанные. Юные практикантки, неискушенные в педагогической деятельности, побаивались их, старались не брать этот класс. Потому что ребята буквально засыпали воп­росами, оконфузиться было страшно, ведь сами еще юные.
Я преподавал им казахскую литературу, запомнил Нурсултана Назарбаева, юношу с горящими глазами, пытливо задающего воп­росы, знающего всегда больше того, что было в учебниках.
 
Позже мы общались, когда Нурсултан Абишевич уже трудился в Караганде, был вторым секретарем обкома. Помню, как-то поехали с супругой в Караганду, встретились там с парой Назарбаевых, вместе гуляли, ходили в гости к общим друзьям, ездили в Каркаралы. Тогда ведь как проводили время в гостях?
Пели песни, играли на домбре, рассказывали шуточные истории. И как-то за столом Нурсултан Абишевич, перебирая струны дом­бры, сказал: «Қазақпен дом­быра егіз, бұл мәңгілік».
Запомнилось потому, что тогда я открыл для себя одну из многих сторон его личности. Он не просто любит песни, он любит свой народ, понимает его душу, понял я тогда и не ошибся в своих догадках. Когда несколько лет назад был учрежден национальный День домбры, я понял, что он воплотил одно из своих мечтаний – придал домбре особый статус, которого она заслуживает.

Также запомнилась поездка в дом родителей Сары Алпысовны, они были замечательными людьми, достойными представителями своей эпохи.
Доброжелательность к людям, природная мягкость Сары Алпысовны идет от родителей. Когда она задумала организовать благотворительный детский фонд, чтобы помогать детям, встал воп­рос о его названии. Оно должно было быть емким, но вместе с тем очень содержательным, понятным на любом языке мира. Среди других наименований Сара Алпысовна выбрала предложенный мной вариант, так родился «Бөбек».
Как человек, работавший вместе с Елбасы, могу утверждать, что он всегда отличался принципиальностью, был строгим, но справедливым руководителем, не терпящим обходных путей.

Еще в бытность мою ректором Талдыкорганского пединститута произошел один случай. Нурсултан Абишевич тогда занимал пост сек­ретаря ЦК Алматинского обкома.
Работу свою я любил, дело спорилось, коллектив меня поддерживал. Но со стороны руководства Талдыкорганского обкома начались необъяснимые гонения, основанные на инсинуациях и досужих домыслах. Дело дошло вплоть до слежения за мной.
Я позвонил Нурсултану Абишевичу, сказал, что у меня к нему есть дело, и приехал к нему в Алматы. Тогда мы просидели всю ночь, я рассказал как есть.
Конечно, он был возмущен несправедливостью, тем, что личные мотивы преобладают над государственными, и вмешался. Все репрессии сразу же прекратились, потому что хода беспочвенным обвинениям он никогда не давал.

Заря
Первые годы независимости были для нас сложными и радостными одновременно. Конечно, было ни с чем не сравнимое чувство свободы, ощущения, что сбылась мечта наших предков, что Казахстан теперь – независимая страна.
Но свобода давалась нам непросто. В багаже у нас имелись разрушенные предприятия, стремительно падающая и развалившаяся экономика, повлекшая за собой ворох социальных проблем. Кроме того, существовала реальная угроза возникновения граж­данской войны, градус очагов недовольства был очень высоким, ситуация была накалена до предела. Достаточно было слабой искры, чтобы начался огонь, который бы сожрал на своем пути остатки нормальной жизни. Вот с таким багажом и наследством он начал свой путь Лидера нации.

Мы жили и работали как на пороховой бочке. Елбасы попутно решал проблемы социальные, умело расставлял приоритеты, успокаивал народ, умел говорить и убеждать. Он лично встречался с народом, который с недоверием относился к происходящему в стране. Люди остались без работы, в регионах были перебои с электричеством, водой, месяцами не получали зарплат учителя, врачи. Сотни и тысячи семей остались без возможности заработать, на те годы пришелся и пик уезжающих из страны казахстанцев.

На встречах Елбасы рассказывал как есть, объяснял и делился планами. И народ ему поверил, пошел за ним. Это была победа разума над эмоциями.
Одним из первых указов Елбасы на посту Президента РК был документ о закрытии Семипалатинского полигона. Этот шаг, дальновидный и продуманный, продиктованный заботой о своем народе, заслуженно заглушил голоса скептиков.
И с каждым годом они звучали все тише, потому что люди видели и ощущали на себе результаты позитивных перемен.
Ситуация была под контролем, на месте закрытых предприятий открывались новые, люди почувствовали, дела стабилизируются, все идет на улучшение.
Самые страшные прогнозы в отношении Казахстана как нового очага напряженного межнационального конфликта не сбылись. Народ понял, что слова Президента о том, что сила в единстве, – не пустой звук, что успех не приходит в разобщенное и терзаемое войной общество. И это была большая личная заслуга Елбасы.

Счастье идет к единству
И изобилие, и благодать, и благополучие, и успех идут в тот дом, где живет единство, говорят казахи. Эта мудрость народа, проверенная веками.
И эту мудрость претворяет в жизнь Елбасы. Его роль в сохранении мира в стране огромна.
Сегодня, когда самые сложные рубежи пройдены, этап восстановления руин постсоветского периода завершен и построено новое государство, начали звучать голоса, обесценивающие усилия, положенные ради сохранения мира.

Но это голоса недалеких людей, не понимающих всей сложности ситуации или намеренно пытающихся внести раскол и смуту.
Мир – это самая твердая валюта, которая ценится выше всего остального. На территории, охваченные войной, захлебывающиеся ненавистью, не приходят инвесторы, не проводятся форумы, вместо развития и перспектив там разводят огонь вражды, который не греет, а сжигает все живое, оставляя после себя лишь пепелище.

Благодаря Елбасы Казахстан стал узнаваем в мире, страна имеет свою позицию, свое лицо. Инициированные им международные форумы, такие как Съезд лидеров мировых религий, Саммит ОБСЕ, Зимние Азиатские игры, Всемирный экономический форум молодежи, ЭКСПО-2017, и другие встречи на высоком уровне заложили прочный фундамент сотрудничества, Казахстан приобрел имидж государства, сумевшего не только сохранить мир в своем доме, но и умеющего призывать к этому других.

Так, например, находясь на посту председателя ОБСЕ, Казахстан вел работу по нескольким направлениям, большое внимание уделяя урегулированию замороженных конфликтов, обеспечению вопросов безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Роль Елбасы в становлении современного Казахстана не­оценимо высока. И каждый из нас должен это понимать.

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