Сегодня слова благодарности звучат и в адрес тех, кто в разгар пандемии не покидал свое рабочее место и, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, спасал других

Общество
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Флора Левина, область Абай

Будем помнить

Тем жарким летом 2020-го не стало известного в Семее и далеко за его пределами кардиохирурга Бекжана Буланова. Пациенты, имеющие проблемы с сердцем, видели в нем своего спасителя. На его счету сотни спасенных жизней, сложные операции артериальной системы и на сердце. Его имя было широко известно в Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Средней Азии и Казахстана, Российском обществе сосудистых хирургов, Обществе кардиоторакальных хирургов Казахстана, в Европейской ассоциации кардиохирургов.

Жизнь врача оборвалась внезапно, причина тому – коронавирусная инфекция. Тогда в группе риска оказались люди с сердечно-сосудистыми патологиями, и Бекжан Буланов не покидал свое рабочее место, чтобы не допустить трагедии. Но зачастую именно в таких случаях люди перестают думать о себе. В начале июня 2020 года в отделении больницы обнаружили больного ковидом. Всех, кто с ним общался, отправили по домам на самоизоляцию.

– Через два дня пришел результат ПЦР-теста. Отрицательный. Муж обрадовался и засобирался на работу. Я взмолилась: «Бекжан, не ходи на работу!» Боялась за него очень. А он лишь сказал: «А как там мои?..» – вспоминает его супруга Алма Буланова.

Коллеги, родные и бывшие пациенты говорят о нем с особой теплотой.

– За период его работы в отделении внед­рен ряд современных методик операцион­ных вмешательств – аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, на работающем сердце – и лечебно-диагностических манипуляций. Под его руководством освоены операции на брюшной и грудной аорте, пластические операции на брахиоцефальных сосудах, – вспоминают сотрудники Медицинского университета Семея.

Бекжан Серикбосынович обучил и подготовил ряд ангиохирургов и кардиохирургов, непрерывно оказывал консультативную помощь больным в районах и городах области, на его счету множество успешно проведенных сложнейших операций.

Так, семейчанка Майра Тусупбаева и ее семья безмерно благодарны доктору Буланову за подаренную возможность радоваться жизни:

– Я перенесла две сложнейшие операции на сердце. Повезло, что на моем пути повстречался кардиохирург Бекжан Буланов. Он научил меня верить в будущее. Благодаря ему я как будто родилась заново, могу жить полноценной жизнью. Долго не верила, что его не стало. Думала, это какая-то ошибка...

Пусть сбываются мечты

Слова благодарности и поздравлений 1 марта звучат в адрес Имдата Мусаевича Эфендиева, который сегодня празднует свой день рождения.

Он заведует кафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет г. Семея». На протяжении тридцати лет в детской инфекционной больнице известный доктор спас десятки тысяч жизней маленьких пациентов.

– Год назад мой сын был в очень плохом состоянии, тогда ему было всего шесть месяцев. Это не передать словами. Я боя­лась, что потеряю его. И наша семья очень благодарна Имдату Мусаевичу, ведь только он смог определить, что у ребенка цитомегаловирусная инфекция. Мы получили лечение. Сын жив благодаря таким грамотным специалистам, как Имдат Мусаевич, – рассказывает семейчанка Анна Топорникова.

Отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук Имдат Эфендиев родился в Армении, а затем семья переехала в Семипалатинск. После службы в армии он поступил на педиатрический факультет Семипалатинского медицинского института, который окончил с отличием. И вот уже больше трех десятилетий доктор спасает своих маленьких пациентов.

Во время пандемии Имдат Мусаевич вошел в состав областного и городского штаба по профилактике COVID-19 и круг­лыми сутками находился в «красной» зоне. Для каждого пациента прописывал индивидуальный алгоритм лечения. К слову, коронавирусная инфекция не миновала и его. Но как только дело пошло на поправку, он сразу отправился спасать жизни других.

– У меня была мечта – стать детским врачом. Я осознанно к этому шел с самого детства. Нет ничего лучше, когда видишь, как пациенты выздоравливают. Это для меня самая главная награда. А тем более когда спасаешь жизнь ребенку. Он улыбается, это двойная радость – и для меня, и для родителей, – говорит Имдат Мусаевич.

Студенты не отходят от него ни на шаг, а коллеги ценят его за знания и опыт, которыми он с удовольствием делится.

– По всем непонятным случаям постоянно консультируемся с Имдатом Мусаевичем. Он нас мотивирует, чтобы мы находили какую-то новую информацию, давали студентам как можно больше знаний. Многие из нас – его ученики. У нас даже примета есть: когда Имдат Мусаевич посмотрит пациентов, они сразу идут на поправку. Он замечательный врач, руководитель, наставник. Мы благодарны за его труд, за то, что «вырастил» нас специа­листами, – говорят коллеги Эфендиева.

Имдата Мусаевича не раз приглашали переехать в столицу, где и условия лучше, и зарплата больше. Но он всегда говорит, что нужен семейчанам. И это действительно так. Результаты труда профессионала видны каждый день.

Добавим, что Имдат Эфендиев разработал учебное пособие на трех языках. И он мечтает, чтобы в Семее появилась современная детская больница, где маленьким пациентам будет оказываться своевременная квалифицированная помощь.

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