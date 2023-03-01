Сегодня слова благодарности звучат и в адрес тех, кто в разгар пандемии не покидал свое рабочее место и, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, спасал других
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Флора Левина, область Абай
Будем помнить
Тем жарким летом 2020-го не стало известного в Семее и далеко за его пределами кардиохирурга Бекжана Буланова. Пациенты, имеющие проблемы с сердцем, видели в нем своего спасителя. На его счету сотни спасенных жизней, сложные операции артериальной системы и на сердце. Его имя было широко известно в Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Средней Азии и Казахстана, Российском обществе сосудистых хирургов, Обществе кардиоторакальных хирургов Казахстана, в Европейской ассоциации кардиохирургов.