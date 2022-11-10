Сегодня в мире практически нет государств, не применяющих практику установления ограничений на использование Интернета. В Казахстане информбезопасность обеспечивается в рамках программ «Киберщит» и «Чистый Интернет».

Программа цифровой безопас­ности «Киберщит Казахстана» работает с 2017-го. За это время она стала главной опорой всей системы противодействия преступности в казахстанском информационном пространстве. В нынешнем году запускается новая редакция концепции, реализация которой предусмотрена до 2027-го.

Основные направления работы киберполицейских – усиление административной ответственности за утечку персональных данных, развитие отечественного программного обеспечения, а также регулирование деятельности иностранных социальных и медиаплатформ.

Министерство информации и общественного развития совмест­но с операторами связи и ассоциа­цией «Болашақ» заботится о безо­пасности в более узкой области, касающейся влияния Интернета на умы и нравственное воспитание юных казахстанцев. Помогает в этом ресурс, предусматривающий предоставление населению услуги доступа к ограниченному набору сайтов.

Кроме того, реализуется проект «Образовательный Интернет» (или «Чистый Интернет»), который формируется на основе «белого списка» сайтов – набора безопасных интернет-сервисов, необходимых для образовательных и развлекательных нужд ребенка.

Также одним из основных инст­рументов противодействия распространению информации, способной нанести вред духовному и нравственному развитию юных казахстанцев, выступает мониторинг интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, на предмет соблюдения законодательства республики.

При выявлении нарушений уполномоченным органом в области информации в адрес администраций интернет-ресурсов направляются предупреждения об их устранении. В случаях игнорирования доступ к платформе прекращается в судебном порядке либо ограничивается на основании представлений Генеральной прокуратуры и предписаний уполномоченного органа.

В результате сейчас достаточно оперативно удается решать вопрос с удалением в Facebook, Instagram материалов с суицидальным контентом, сообщают в МИОР.

​Либералы и консерваторы ​

От кого же нас так тщательно защищают в Интернете?

С функциональной точки зрения, Интернет представляет собой систему сосредоточения информации, воспользоваться которой может любой житель планеты, если у него для этого есть технические приспособления. Однако Всемирная сеть далеко не безлика. С организационной стороны – это совокупность некоторых категорий субъектов, которые участвуют в функцио­нировании данной системы, находясь между собой в определенных взаимоотношениях.

По данным Internet World Stats, пользователями Интернета являются более 4 млрд человек. И так или иначе отношения между ними приходится регулировать. Ведь даже взаимодействие небольшого количества людей вполне способно породить конф­ликт. Что уж говорить о миллиар­дах, которые нуждаются в защите от киберпреступности и дезинформации. И правительство каждой страны здесь выбирает свою стратегию.

Международная правозащитная организация Access Now подсчитала, что за 2021 год правительства 34 государств прибегали к ограничениям связи разного рода – от блокировки отдельных пользователей до полного отключения Интернета.

Вообще, вопрос: должно ли быть у человека неотъемлемое право доступа во Всемирную сеть, спорный. С одной стороны, юридически оно нигде не закреп­лено. И на это опираются регуляторы. Ну а правозащитники основываются на Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Международное соглашение между странами – участниками Совета Европы, вступившее в силу 3 сентября 1953 года), которая в статье 10 определяет свободу на получение и распрост­ранение информации, независимо от государственных границ. Однако и те, и другие признают: права одного пользователя заканчиваются при угрозе безопас­ности другого.

Таким образом, регулирование в Интернете является неотъемлемой частью структуры управления обществом, а для Правительства – это инструмент общегосударственного регулирования, исходя из задач обеспечения свободы слова и других правовых и моральных ценностей.

Отечественные предприятия, занимающиеся бизнесом через Интернет, государство должно защищать от кибератак. А граж­дан – от влияния недоброкачественной информации. Чаще всего законодательство тех или иных стран в этой сфере регулируется в контексте национальных интересов и идеологических установок. Так же как и с политическими системами управления, здесь рассматриваются три основные модели: либеральная, авторитарная и авторитарно-тоталитарная.

Считается, что один из самых либеральных подходов к регулированию Интернета декларируют США. Благодаря первой поправке к Конституции Соединенных Штатов в стране не могут приниматься законы, ограничивающие свободу слова.

Поэтому регламентирование ограничивается защитой личной информации, авторских прав и обеспечения честной конкуренции. Несмотря на это вопросы регулирования доступа к информации и контроля трафика в Сети спецслужбами решаются в интересах руководства страны за счет наличия законов о противодействии террористической деятельности.

Страны ЕС тоже относят к либеральной группе. Блокирование и фильтрация контента осуществляется, как правило, в двух областях: негативное воздействие на подрастающее поколение и защита авторских прав. Правда, в последнее время в некоторых странах Европы наметилась тенденция на принятие более жестких законов по контролю за информацией в Сети в рамках противодействия террористической деятельности.

Великобритания и Франция в 2018 году утвердили совместный план действий по повышению эффективности выявления и удаления контента, который квалифицируется как террорис­тический, радикальный или ненавистнический. Соглашение предусматривает, в частности, требование к компаниям автоматизировать процесс выявления незаконного контента, а также предоставлять доступ к зашифрованному трафику.

Китай более жестко подходит к контролю информации в Интернете. Обладая широкой телекоммуникационной инфраструктурой и активно развивая информационные технологии, он считает глобальную компьютерную сеть угрозой своей стабильности. В связи с этим в КНР реализована сложная система регулирования политического контента, которая содержит три составляющие: фильтрация трафика, блокировка поиска нежелательной информации, а также поиск контента, публикуемого в социальных сетях и блогосфере.

Еще более жесткую позицию в отношении регулирования Интернета проявляет Иран. С целью защиты государства от киберугроз и ограничения дос­тупа внутренних пользователей к зарубежному контенту страна взяла курс на создание национального Интернета.

​В темноте таятся хищники​

Самыми уязвимыми пользователями Сети являются, конечно, дети. Во время карантина и самоизоляции число юных адресатов информационных услуг возросло в разы. Безусловно, Интернет дает большие возможности для обучения, в том числе и онлайн. Но в то же время в нем неокрепшие умы нередко подстерегают серьезные опасности.

ЮНИСЕФ совместно с партнерами – Глобальным партнерством по прекращению насилия в отношении детей, Международным союзом электросвязи (МСЭ) и ЮНЕСКО – подготовили рекомендации для правительств, компаний сектора ИКТ, педагогов и родителей. В них содержится настоятельный призыв проявлять бдительность, принять неотложные меры для снижения потенциальных рисков и сделать все необходимое, для того чтобы дети находились в безопасности и приобретали положительный опыт «жизни» в виртуальном пространстве.

С 2000 года в США действует закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), призванный защитить лиц младше 13 лет от раскрытия личной информации в Сети. Закон направлен на регулирование работы веб-сайтов, особенно таких социальных сетей, как Facebook и Instagram. После внедрения закона регистрация на данных платформах возможна только пользователями старше 13 лет.

Одной из основных причин разработки такого правового акта стала уязвимость детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ведь именно они становятся легкой добычей для интернет-хищников (лиц, которые посредством Сети совершают сексуальные домогательства по отношению к несовершеннолетним), а также подвергаются унижению и онлайн-груммингу – процесс общения в Сети, во время которого в доверие к ребенку втирается незнакомый человек для использования его в своих целях.

В настоящее время в Великобритании разрабатывается закон, предписывающий компаниям, включая социальные сети, нести прямую ответственность за безопасность всех пользователей их платформ.

Одним из самых распространенных и технически эффективных инструментов защиты ребенка в Интернете являются программы родительского контроля. Они автоматически распознают нежелательный контент – сцены насилия, порнографию и другие материалы, вызывающие страх, ужас, панику у малыша и даже подростка.

Сложнее распознать скрытую угрозу, которая таится за стеной доверительного общения с незримым собеседником. Находясь в Сети, ребенок может стать жертвой преступника, даже не догадываясь об этом. Последствия – кража личной информации, включая имя, адрес, дату рождения, текущее местоположение, а также данные банковских карт и вкладов. За 2021 год в результате деятельности киберпреступников по всему миру произошло более 20 млн случаев утечки информации.

Сегодня всем известна остро социальная проблема кибербуллинга. Исследования показывают, что в настоящее время более половины подростков становятся жертвами травли в Интернете и столько же выступает в качестве преследователей. Социальные сети образуют благоприятную среду для этого. Поэтому большая ответственность ложится не только на государство, но, главным образом, на родителей, которые могут заметить мельчайшие изменения в поведении ребенка или его психологическом состоянии.

А утки летят и летят...

Более 350 сессий XI Международной конференции о правах человека и технологиях, которая состоялась этой осенью, были посвящены защите от дезинформации в Сети. Ведь фейки нынче стали настоящим информационным оружием, перед которым беззащитными часто становятся и дети, и взрослые.

Непроверенные новости раньше назывались газетными утками. По одной из версий, происхож­дение этого термина связывают с бельгийцем Робертом Корнелиссеном, который в 1815 году вздумал испытать степень легковерности публики.

В одном из журналов он опуб­ликовал заметку о прожорливости уток: якобы одна птица съела девятнадцать своих сородичей, предварительно порубленных на кусочки. К удивлению автора, никто из читателей не усомнился в верности этой информации, ведь если такое опубликовано в прессе, значит, имело место быть в действительности.

Современный фейк (от английского fake – «фальшивка», «обман») – понятие более широкое, включающее в себя как поддельные тексты, так и фото- и видеоизображения. В мировой лексикон понятие «фейк­ньюс» прочно вошло благодаря 45-му президенту США Дональду Трампу. Но настоящий расцвет фейковой журналистике дала пандемия коронавируса – тут было все: от методов лечения болезни до конспирологических теорий заговора.

В 2020 году рабочая группа Общественной палаты РФ выявила 35 тыс. фейковых новостей в Интернете, в том числе на сайтах официальных СМИ, в 2021 году их стало еще больше практичес­ки в 1,5 раза.

Практически во всех странах мира наказание за распространение фейковой информации регулируется административным и уголовным законодательством. Доказательство недостоверности влечет за собой штраф и блокировку, ну а если распространенное сообщение повлекло нанесение вреда здоровью и жизни человека, можно получить и реальный срок.

Сегодня поле боя фейков – политика, и последствия масштабны: от подрыва государственного строя до вооруженных столкновений между странами.

«Дезинформаторы часто пытаются подорвать демократию или поляризовать общество, обострить конфликт, – рассказывает главный исследователь некоммерческой организации Meedan Скотт Хейл. – Яркий пример распространения таких фейков – публикации во время протес­тов в Гонконге, когда в Twitter и Facebook появились сотни «фейковых» аккаунтов, публиковавших дезинформацию о протестах и их участниках».

Разоблачают фейки так называемые фактчекеры: они мониторят «вирусные» новости, проверяют факты в сообщениях и разоблачают дезинформацию на своих платформах. Как объяс­няет главный редактор Taiwan FactCheck Center Саммер Чен, в работе их организации помогает чат-бот – в него любой может прислать вызывающую сомнения новость.

Но большую часть работы коман­да вынуждена делать вручную, ведь правда или неправда – очень тонкие материи, в которых боту разобраться порой не под силу. Однако с помощью технологий можно обнаруживать распространение паттерна, по которому составляются и пуб­ликуются эти фейки.

Успешный пример использования технологий в фактчекинге – борьба с фейками о коронавирусе. Тогда около 100 организаций из разных стран объединились, чтобы бороться с дезинформацией.

Они вели единую базу данных с фейками и их разоблачениями. А с помощью специального кода загружали данные на карту – так можно было видеть, как одни и те же слухи распространяются по миру. В те страны, где еще не появилась дезинформация, фактчекеры отправляли предупреждения и таким образом защищали людей.

Коллаборация фактчекеров с другими платформами и сервисами также повышает эффективность разоблачений. В 2016 году фактчекинговую программу запустила команда Facebook.

Самый действенный способ бороться с дезинформацией в социальных сетях – совершенст­вование законодательства, регулирующего этот вопрос. В последние годы такие законы активно принимают в Европейском союзе, например, в Ирландии или Германии. Проявлять себя должно и гражданское общество, пропагандируя ответственность медиа за свои действия и призывая людей критически относится к получаемой из Всемирной паутины информации.